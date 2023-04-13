Смертность, рождаемость, статистика браков — демографические изменения в Монако в 2022 году

В 2022 году в Княжестве родились 92 новых монегаска.

Несколько дней назад Монегасский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) в сотрудничестве с Мэрией Монако опубликовал несколько демографических статистических данных. Последние касаются монегасков и довольно полно и объективно отражают общую картину.

75 новых монегасков

В 2022 году количество граждан Монако увеличилось на 75 человек, т.е. на 0,8% по сравнению с 2021 годом. В общей сложности, теперь в мире насчитывается 9686 монегасков. Большинство среди них составляют женщины: 54,3% против 45,7% мужчин.

Средний возраст монегасков составляет 44,7 года. У мужчин он меньше (41,6 года), чем у женщин (47,4 года). Последние могут похвастаться более высокой продолжительностью жизни: 88,7 года. Что касается монегасских мужчин, то этот показатель составляет 84,4 года. Средняя продолжительность жизни — 86,5 года.

92 рождения на 85 смертей

Кстати, о рождаемости. В 2022 году появились на свет 92 новых монегаска: 39 мальчиков и 53 девочки. Средний возраст матерей составил 33 года. В прошлом году было зарегистрировано 85 смертей, что примерно соответствует среднестатистическим показателям. Среди них 38 мужчин и 47 женщин. В 2021 году, связанном с кризисом в области здравоохранения, уровень смертности установил печальный рекорд: умер 101 монегаск.

А вот количество бракосочетаний растет! Было заключено 96 браков, в котором один из молодожёнов имеет монегасское гражданство. В среднем, представители мужского пола впервые вступали в брак в возрасте 33 лёт, для женщин это показатель равен 31,4 года. С 2017 по 2021 год ежегодно регистрировалось около тридцати разводов.