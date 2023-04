Decessi, nascite, matrimoni: come è cambata la popolazione monegasca nel 2022

Nel 2022 sono nati 92 bambini di nazionalità monegasca.

Qualche giorno fa, l’Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici (IMSEE), in collaborazione con il Comune di Monaco, ha pubblicato diverse statistiche demografiche sui monegaschi a dir poco complete.

75 monegaschi in più

Nel 2022, la popolazione monegasca è aumentata di 75 persone, ovvero dello 0,8% rispetto al 2021, portando il totale a 9.686. Il 54,3%, ovvero la maggioranza, sono donne, contro il 45,7% di uomini.

L’età media dei monegaschi è di 44,7 anni. È più bassa per gli uomini (41,6 anni) che per le donne (47,4 anni). Queste ultime godono di un’aspettativa di vita statisticamente più alta, con 88,7 anni di aspettativa di vita alla nascita. Per gli uomini monegaschi, l’età scende a 84,4 anni. In media, le donne monegasche hanno un’aspettativa di vita di 86,5 anni.

92 nascite e 85 decessi

Nel 2022 sono nati 92 bambini monegaschi, 39 maschi e 53 femmine. Le madri avevano in media 33 anni. I decessi dello scorso anno, invece, sono stati 85, un dato nella media. Tra questi, 38 uomini e 47 donne. Nel 2021, a causa dell’emergenza sanitaria, il tasso di mortalità ha fatto registrare un triste record: sono morti 101 monegaschi.

Il numero di matrimoni è in aumento! Sono state celebrate 96 cerimonie, in cui almeno uno dei due è monegasco. In media, gli uomini al primo matrimonio hanno 33 anni, contro i 31,4 delle donne. Dal 2017 al 2021, si sono registrati una trentina di divorzi all’anno.