Кап-д’Ай: заправочная станция Total на выезде из Монако закрыта на неопределённый срок.

АЗС TotalEnergies на средней горной дороге будет закрыта для проведения экспертизы - © Google Maps

Причина: на прошлой неделе на один из автомобилей обрушился обломок скалы.

К счастью, инцидент не привел к человеческим жертвам. Как сообщили наши коллеги из Monaco-Matin, в среду, 23 августа, камень упал на автомобиль у заправочной станции TotalEnergies, расположенной на Средней горной дороге на выезде из Монако. По данным местной газеты, обломок скалы, сорвавшийся со скалы, срикошетил и упал на автомобиль (со стороны водителя), припаркованный у автомойки.

«К счастью, водитель во время обрушения находился у кассы», — подчеркивает Monaco-Matin.

С тех пор автозаправочная станция по адресу 23, авеню Князя Ренье III остается закрытой. В мэрии города Кап-д’Ая нам подтвердили, что в настоящее время дата возобновления работы заправки не определена, так как еще проводится экспертиза. Последняя была доверена Межкоммунальному многозадачному синдикату Sivom из города Вильфранш-сюр-мер. Экспертиза призвана выявить причины обрушения камня и оценить общее состояние утёса.

По информации Monaco-Matin, после этого инцидента АЗС TotalEnergies подала заявление в муниципалитет Кап-д’Ая с просьбой об усилении мер безопасности на территории и в окрестностях, например, с помощью защитных сеток.

В случае необходимости вы всегда можете обратиться на заправочную станцию TotalEnergies, расположенную в Кап-д’Ае по адресу 77, авеню дю Труа Септамбр.