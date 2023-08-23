На побережье Франции из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

В Монако температура тоже перевалила далеко за 30°C - © Monaco Tribune / Поль Шаруа (Paul Charoy)

Температура воздуха продолжает расти. В четырех французских департаментах объявлен красный уровень опасности.

С воскресенья, 20 августа, Météo France объявила оранжевый уровень опасности в департаментах Вар и Альп-Маритим, включая Монако. И не зря: как на побережье, так и в глубине территории отметка 30°C превышается еще с утра, а после обеда температура – намного выше.

Météo France отметила особо высокую температуру в департаменте Вар, рядом с городами Гонфарон и Драгиньян. Во вторник жара там достигла 38-39°C. Ночью столбик термометров спускается до 21-27°C. Абсолютный рекорд ночной жары побила прошлой ночью Ницца: самая низкая температура – 28,6°C. По информации наших коллег из Nice-Matin предыдущий рекорд – 28,1°C – был отмечен 7 августа 2015 года.

Власти напоминают, что вечером все-таки следует проветривать помещения. Они также рекомендуют держать днем ставни окон закрытыми и по возможности не выходить на солнце с 12 до 16 часов. Помимо этого, днем следует увлажняться и пить, а также принимать пищу и оставаться в прохладной среде.

На сегодняшний день в четырех французских департаментах объявлен красный уровень опасности: Дром, Ардеш, Рон и От-Луар.

Во Франции заработал бесплатный номер телефона: «Canicule info service» – 0800 06 66 66 (бесплатный звонок с 09:00 до 19:00 с проводного телефона из Франции).