Les Alpes-Maritimes et le Var sont en vigilance orange « canicule »

Les températures ne cessent de grimper. Quatre départements français sont d’ailleurs placés en alerte rouge.

Depuis ce dimanche 20 août, les Alpes-Maritimes – dont Monaco – et le Var sont placés en vigilance orange « canicule » par Météo France. Et pour cause, que ce soit sur le littoral ou dans les terres, le seuil des 30°C est franchi dès le matin, et il est largement dépassé dans l’après-midi.

Météo France fait état de températures particulièrement élevées dans le Var, notamment du côté de Gonfaron et Draguignan. Des températures qui oscillent entre 38 et 39°C ce mardi. Les nuits sont légèrement plus fraîches, avec des températures comprises entre 21 et 27°C. Le record absolu de chaleur nocturne a tout de même été battu à Nice la nuit dernière, la température la plus basse observée ayant été de 28,6°C. Selon nos confrères de Nice-Matin, le précédent record de 28,1°C remonte au 7 août 2015.

Il est tout de même important d’aérer le soir, comme le rappellent les autorités. De même, il est conseillé de conserver les volets fermés en journée et d’éviter au maximum de s’exposer au soleil entre midi et 16 heures. Veillez également à bien vous hydrater tout au long de la journée, à manger et à rester au frais.

A l’heure actuelle, quatre départements français sont placés en alerte rouge canicule : la Drôme, l’Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire.

En France, un numéro vert a été activé : « Canicule info service », joignable au 0800 06 66 66 (appel gratuit entre 9 heures et 19 heures depuis un poste fixe en France).