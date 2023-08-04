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Коротко

Оплата парковки в Монако – теперь по телефону

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 4 августа 2023
voiture
Два приложения для оплаты парковок – Monapass и PayByPhone – © Pixabay
Автор: Sarah Incari
- 4 августа 2023

Новая система позволяет в полной безопасности оплачивать стояночное место.

Прощайте вечно теряющиеся бумажные билетики и мелочь в глубоких карманах! Мэрия Монако решила в очередной раз облегчить жизнь в Княжестве. Поэтому отныне – по инициативе Коммунального совета – оплата парковки становится дематериализованной.

Афиша с официальным сообщением – © Мэрия Монако

На Route de la Piscine и Rue des Lauriers традиционные платежные терминалы заменены на афиши, приглашающие пользователей скачать одно из двух приложений – Monapass или PayByPhone – чтобы оплатить парковку по телефону. Но новая система действует во всех платежных терминалах Монако.

Полный гид по парковкам в Монако

Конкретно она позволяет оплачивать парковку дистанционно и «совершенно безопасно», уверяет мэрия. Мэрия также указывает, что отныне автомобилисты могут «продлевать, сокращать и даже прерывать время парковки всего за несколько кликов».

Дополнительная информация

  • За справками обращаться в муниципальную полицию по телефону +377 93 15 29 18
  • Официальный сайт Monapass
  • Официальный сайт PayByPhone