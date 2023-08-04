Оплата парковки в Монако – теперь по телефону
Новая система позволяет в полной безопасности оплачивать стояночное место.
Прощайте вечно теряющиеся бумажные билетики и мелочь в глубоких карманах! Мэрия Монако решила в очередной раз облегчить жизнь в Княжестве. Поэтому отныне – по инициативе Коммунального совета – оплата парковки становится дематериализованной.
На Route de la Piscine и Rue des Lauriers традиционные платежные терминалы заменены на афиши, приглашающие пользователей скачать одно из двух приложений – Monapass или PayByPhone – чтобы оплатить парковку по телефону. Но новая система действует во всех платежных терминалах Монако.
Конкретно она позволяет оплачивать парковку дистанционно и «совершенно безопасно», уверяет мэрия. Мэрия также указывает, что отныне автомобилисты могут «продлевать, сокращать и даже прерывать время парковки всего за несколько кликов».
Дополнительная информация
- За справками обращаться в муниципальную полицию по телефону +377 93 15 29 18
- Официальный сайт Monapass
- Официальный сайт PayByPhone