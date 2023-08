A Monaco il parcheggio si paga con il telefono

Le due app disponibili per il parcheggio sono Monapass e PayByPhone. © Pixabay

Non dovrete più frugare nelle tasche per cercare delle monete o scervellarvi per trovare il biglietto del parcheggio! Il Comune di Monaco ha deciso di semplificare ancora una volta la vita dei cittadini con la dematerializzazione del titolo di sosta, sotto la spinta del Consiglio Comunale.

Cartello ufficiale. © Il Comune di Monaco

Il sistema di pagamento è disponibile su tutti i parchimetri di Monaco. In Route de la Piscine e Rue des Lauriers invece i parcometri tradizionali sono stati proprio sostituiti da un cartello che invita a pagare il parcheggio con il cellulare scaricando una delle due applicazioni Monapass o PayByPhone.

Parcheggiare a Monaco: tutto quello che c’è da sapere

Il Comune ha spiegato che questo sistema consente di pagare il parcheggio da remoto “in totale sicurezza” e di “prolungare, ridurre o anche interrompere il tempo di sosta con soli pochi clic”.

Per maggiori informazioni…