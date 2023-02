Parcheggiare a Monaco: tutto quello che c’è da sapere

Che siate turisti, impiegati o residenti, vi sveliamo dove poter parcheggiare la vostra auto e a quali tariffe.

A Monaco i parcheggi su strada sono limitati, soprattutto per motivi estetici. Ci sono infatti solo 1000 posti disponibili. Oltre a essere gratuiti per le auto elettriche e per tutti gli automobilisti la domenica (solo su strada), la tariffa abituale è di 2,40€ l’ora, pagabili direttamente al parchimetro o tramite le applicazioni PayByPhone e Monapass. Sottolineiamo inoltre che, nella maggior parte delle zone, il tempo massimo di parcheggio è di due ore. I parcheggi a pagamento restano quindi l’opzione migliore.

Dove parcheggiare a Monaco?

L’Annonciade, il Grimaldi Forum, il Jardin Exotique… Il Principato dispone di una quarantina di parcheggi pubblici e di quasi 20.000 posti auto sparsi sul territorio. Per conoscere i posti disponibili in tempo reale, è disponibile una mappa interattiva. Specificando il luogo e il tempo di sosta desiderati, il sistema indica il parcheggio più vicino mediante un punto blu lampeggiante.

Schermata della mappa interattiva © Monaco Parkings

Per i turisti che desiderano visitare il Palazzo del Principe o il Museo Oceanografico di Monaco, la soluzione migliore, ad esempio, è parcheggiare al Parking des Pêcheurs.

In un banner sulla destra, troverete anche l’elenco completo di tutti i parcheggi. Per facilitare un po’ di più le cose, sono indicate anche la via da cui si può accedere al parcheggio e una previsione del numero di posti rimanenti.

Quanto costano i parcheggi?

Ad eccezione di sei parcheggi specifici (i due park-and-ride e i parcheggi dell’Abbaye, di Place d’Armes, di Oliviers e Bellevue), tutti i parcheggi di Monaco applicano la stessa tariffa.

Se si rimane per meno di un’ora non si paga nulla, ma dovrete sborsare 2,70€ per 1 ora e 15 minuti, 4,20€ per 1 ora e 30 minuti, 5,70€ per 1 ora e 45 minuti e 7€ per 2 ore. Le tariffe vanno a decrescere, quindi per 3 ore di parcheggio, il totale sarà di 11€, per 4 ore, 14,50€…

Di notte – tra le 19:00 e le 8:00 – i prezzi sono più bassi: 0,70€ l’ora. Per una sosta di 24 ore il prezzo è di 20€. Infine, la tariffa giornaliera costa 25€ se si smarrisce il biglietto.

Attenzione: il sabato e la domenica non è possibile parcheggiare gratuitamente e le tariffe del fine settimana sono le stesse dei giorni feriali.

Screenshot del Journal de Monaco del 16/12/2022 © Journal de Monaco

Abbonamenti mensili

Per stare più sereni, è possibile ottenere un posto in un parcheggio pubblico di Monaco. Una comodità, certo, ma secondo quanto riportato da L’Observateur de Monaco, le richieste in sospeso sono attualmente 10.000. La priorità viene sempre data ai residenti monegaschi che non dispongono di un parcheggio privato nel loro edificio.

Anche i lavoratori dipendenti del Principato possono beneficiarne. La priorità è data ai conducenti di macchine elettriche e/o possessori di un abbonamento di carpooling.

3 progetti per snellire il traffico in entrata a Monaco

Le tariffe dell’abbonamento mensile, che hanno subito un aumento con l’inizio del nuovo anno, sono le seguenti: per i residenti nel Principato, l’abbonamento è di 112,50€ al mese nel 2023 (rispetto ai 107,50€ del 2022) senza riduzioni.

Per i dipendenti, l’abbonamento nel 2023 è di 98€ (93,50€ nel 2022) al mese, per 300 ore di parcheggio. I dipendenti pubblici e gli impiegati statali hanno anche diritto a uno sconto. Infine, per i dipendenti possessori di un abbonamento in un parcheggio park-and-ride (dettagli sotto), viene applicato uno sconto di 42€. L’abbonamento ammonta quindi a 56€.

Qual è la situazione dei due ruote a Monaco?

Parcheggi park-and-ride, i meno costosi

L’obiettivo dei park-and-ride (ovvero i parcheggi all’ingresso della città) è semplice: fare in modo che il maggior numero possibile di automobilisti parcheggi all’ingresso della città, per decongestionare le strade del Principato. Per il momento, l’unico park-and-ride vicino a Monaco è lo Zac Saint-Antoine di Cap d’Ail. Un secondo parcheggio dovrebbe essere costruito nel 2024, presso il Jardin exotique.

I pendolari e i visitatori potranno scegliere come raggiungere il posto di lavoro o qualsiasi altro luogo: utilizzando gli autobus, per i quali è previsto un abbonamento gratuito, o percorrendo la galleria Salines che, una volta completata, permetterà di raggiungere a piedi l’Ospedale Princesse Grace e Fontvieille.

Senza l’abbonamento di cui sopra, il park-and-ride resta comunque la scelta più economica: 4€ per due ore rispetto ai 7€ di un parcheggio “normale”.

L’intelligenza artificiale arriva nei parcheggi…

Mentre la lettura delle targhe agli ingressi e alle uscite è presente da oltre dieci anni nella maggior parte dei parcheggi monegaschi, nei prossimi mesi dovrebbero essere introdotti nuovi sensori a intelligenza artificiale. L’obiettivo di questa sostituzione è, sul lungo termine, quello di eliminare i biglietti cartacei.