Французы, американцы и британцы – наиболее частые туристы в Монако этим летом

Итальянцы – на 4-м месте.

Осень – уже на дворе, и Дирекция по туризму и конгрессам со своим директором, Ги Антоньелли, подводит итоги сезона. Хорошая новость! Сезон 2023 был удовлетворительным с коэффициентом заполнения отелей 75% в июле и 72% в августе. Эти хорошие результаты все-таки отстают от статистики сезона 2019.

«Монако привлекает отличную клиентуру», утверждает Ги Антоньелли, обращая внимание на исключительность Княжества: «Монако – уникальное место. Оно уникально своей территорией, историей, связностью предложения и всесторонним превосходством в бутиках, ресторанах и отелях. Смысл – в том, чтобы каждый смог оценить качество и превосходство. Качество должно проявляться, независимо от продуктов потребления. Это – то, что стремятся производить все частные партнеры Княжества».

Что касается происхождения туристов, «в летнем рейтинге, как и в рейтинге с начала года, лидируют Франция, США и Великобритания. Италия – на 4-м месте. По сравнению с 2019 годом можно отметить рост количества не европейских туристов, в частности существенный рост количества туристов с Ближнего Востока», продолжает он, уточняя, что азиатский рынок развивается очень медленно.

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Австралийские туристы

В грядущие годы в Монако будет много австралийских туристов. «Их много в Монако, больше, чем в 2019 году, отмечает Директор по туризму и конгрессам. За этими рынками стоит будущее Княжества. В 2024 году их станет намного больше».

А пока дело – за мероприятиями делового туризма: Monaco Yacht Show, Опоры безопасности, Luxe Pack, Sportel… «Это – крупные события с полным аншлагом, некоторые из них привлекут больше участников, чем в предыдущие годы. Заявки на 2024, 2025 и 2026 годы уже вовсю поступают. Это лишь доказывает, что Княжество также привлекает конгрессы и деловые семинары», заключает Ги Антоньелли.