Почему авеню де Фонвьей будет частично закрыто до декабря?

Проспект будет закрыт в направлении подъема на время работ. © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

С 18 сентября в этом месте начнутся работы, связанные с Ило Пастер.

С 18 сентября до 22 декабря часть авеню де Фонвьей в направлении подъема будет закрыта для проезда с 09:00 до 16:30, с понедельника по пятницу. В остальное время движение будет восстановлено в обе стороны.

Правительство сообщает, что с 13 ноября по 22 декабря 2023 года, с 20:00 до 06:00, проспект будет закрыт для проезда в обе стороны для проведения «нешумных» работ. Во время работ жители авеню де Фонвьей будут иметь постоянный доступ домой.

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Ило Пастер – комплекс зданий, сдача в эксплуатацию которого намечена на 2024 год – один из крупнейших государственных проектов в Княжестве. На площади в 100 000 м² расположатся новый коллеж Шарль III, новый центр Лео Ферре, большой паркинг, а также новая медиатека.