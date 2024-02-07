Как выбрать правильного адвоката в Монако?

Если вы не подпадаете под категорию лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в конкретных обстоятельствах, но при этом стремитесь получить квалифицированную поддержку, знание некоторых нюансов поможет вам сделать осознанный выбор адвоката.

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В первую очередь, мы рекомендуем вам уточнить, имеете ли вы право на получение государственной поддержки в виде бесплатного адвоката или юридической помощи, в зависимости от вашего материального положения. В случае отрицательного ответа Дворца правосудия, или же если вы предпочитаете самостоятельно выбрать адвоката и взять на себя судебные издержки, предлагаем вам несколько рекомендаций от Режиса Бергонзи, адвоката-защитника при суде апелляционной инстанции Монако.

Кто может воспользоваться услугами монегасского адвоката?

Не только монегаски и резиденты Княжества, но и работающие здесь служащие могут обратиться за юридической помощью к монегасскому адвокату. Кроме того, многие клиенты, которые не проживают в Монако и не имеют никаких связей со страной, также могут нанимать адвокатов в Монако. Это возможно в тех случаях, если дело подпадает под монегасское законодательство или рассматриваемый спор находится в юрисдикции монегасского суда.

Поскольку адвокатура не является коммерческой деятельностью, информация о юридических услугах распространяется в основном через личные рекомендации и благодаря репутации специалиста. В Монако это обстоятельство может как сыграть на руку, так и стать непреодолимым препятствием: в силу небольших размеров «рынка» юридических услуг, хорошую репутацию здесь можно заслужить достаточно быстро. Однако следует помнить, что негативные отзывы распространяются не менее молниеносно.

Определение гонорара адвоката заранее является ключевым моментом. Вам следует точно уточнить почасовую ставку адвоката, начав с первоначальной консультации. Кроме того, можно предложить адвокату фиксированную сумму за выполнение работы, которую он может как принять, так и отклонить. Например, вы можете сказать: «Я хочу подать на развод и готов(а) заплатить 5 000 евро». В зависимости от загруженности и готовности адвоката к сотрудничеству, он может принять или отвергнуть ваше предложение. Обсудите все детали на начальном этапе, до того как вы поручите адвокату свое дело. Стоимость услуг адвоката может зависеть от его опыта, количества лет практики и специализации, особенно если он выделяется своими знаниями в определенной области права по сравнению с другими специалистами.

Какую сумму необходимо заложить в бюджет?

Размер бюджета на юридические услуги может сильно варьироваться и не всегда отражает сумму, поставленную на карту. Например, мне удалось вернуть более 10 миллионов евро с помощью одного лишь письма, затратив при этом минимальное количество времени. Важно оценить, будет ли юридический спор затяжным или целенаправленным. Ситуация, когда протечка воды от соседей портит стены в вашей гостиной, станет предметом длительного и дорогостоящего спора, который кажется несоразмерным исходя из затраченных усилий и ресурсов. Зачастую в подобных делах требуется проведение независимых экспертиз, что влечёт за собой дополнительные временные и финансовые затраты.

Есть ли разница между судебным процессом и юридической консультацией?

Разница между этими понятиями довольно существенна. Участники судебного процесса стремятся выбрать адвоката, который, по их убеждениям, наиболее эффективно сможет представить их интересы и добиться успеха в зале суда. Это правило актуально как для физических лиц, так и для компаний. В то же время, юридическая консультация может понадобиться в самых разных ситуациях, включая необходимость адаптации процедур и документов или помощь в соответствии с правовыми нормами при запуске новых продуктов на рынок. В качестве примера можно привести производителя парфюмерии премиум-класса, для которого критически важно понимание особенностей монегасского законодательства о содержании алкоголя в продукции.

Имеет ли адвокат право отказаться от дела?

Безусловно, может: в моей практике уже были случаи отказа от дел. Важно ощутить почувствовать доверник к клиенту и испытывать желание его защищать. Естественно, некоторые дела могут вызывать у адвоката больший интерес, нежели другие, и иногда адвокат может даже согласиться работать за меньший гонорар, если дело представляется ему особенно значимым. В качестве примера можно привести деятельность Ассоциации помощи жертвам правонарушений (AVIP) – благотворительной организации, поддерживающей жертв домашнего насилия. Несколько адвокатов из коллегии Монако, включая меня, на добровольной основе предложили свои услуги по умеренному тарифу в рамках этой программы.

Практическая информация:

В Монако работают 34 адвоката, включая адвокатов-защитников в сфере уголовного права, юристов общей практики и стажеров. На этом сайте вы можете ознакомиться с полным списком специалистов.