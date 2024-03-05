Трагедия на платном участке магистрали Ла-Тюрби: сотрудник Escota стал жертвой ДТП

Компания Vinci Autoroutes оплакивает потерю и подала иск по обвинению в непредумышленном убийстве.

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В воскресенье, 3 марта, на Лазурный берег обрушился настоящий шторм, что привело к трагедии на скоростной магистрали A8. Около 13:30 пожарная служба департамента Приморские Альпы сообщила о серьезном ДТП на автостраде A8 в направлении Италии. После съезда №58 движение было остановлено в обоих направлениях, и семи пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Неуправляемый автомобиль

Полчаса спустя стало известно о трагическом исходе: погиб 54-летний сотрудник дорожной службы Escota. В официальном сообщении компания Vinci выразила негодование по поводу «неприемлемых обстоятельств» трагедии. «В момент, когда сотрудники Escota (VINCI Autoroutes), полиция и спасательные службы оказывали помощь повреждённому автомобилю и его пассажирам, предварительно установив предупредительные знаки для обеспечения безопасности, их сбил неуправляемый автомобиль. Один из наших сотрудников погиб на месте, четверо получили ранения, включая ещё одного сотрудника Escota, двух представителей полиции и водителя эвакуационной службы, причём у двоих из них травмы оказались серьёзными. Судя по фотографиям с места ДТП, водитель нарушил скоростной режим и создал все условия для трагедии, поэтому Vinci Autoroutes решила подать иск о причинении смерти по неосторожности».

В воскресенье вечером компания Vinci выпустила заявление через социальные сети и на волнах радио Info Trafic на частоте 107.7, где подчеркнула важность соблюдения ПДД: «За рулём вашей главной задачей является внимательное наблюдение за дорогой и поддержание безопасного интервала, особенно когда вы заметили присутствие служб безопасности. Проблесковые маячки и дорожная разметка всегда видны, и крайне важно и даже жизненно необходимо в любой момент соблюдать установленные правила и дистанцию для обеспечения безопасности всех участников движения».

Этим летом между Лазурным берегом и Италией будут запущены два новых туристических поезда?

Редакция Monaco Tribune выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.