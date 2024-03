Accident au péage de La Turbie : un employé d’Escota est décédé en pleine intervention

Vinci Autoroutes est en deuil et porte plainte pour homicide.

Dimanche 3 mars dernier, alors qu’une pluie diluvienne s’abattait sur la Côte d’Azur, l’A8 a été le théâtre d’une tragédie. Aux alentours de 13h30, les pompiers des Alpes-Maritimes informent d’un « important accident de la circulation sur l’autoroute A8 en direction de l’Italie ». Ils indiquent que l’autoroute est coupée dans les deux sens après la sortie 58 et que sept victimes sont prises en charge.

Une « voiture folle »

Une trentaine de minutes plus tard, le bilan tombe : une victime est décédée. Il s’agit d’un agent autoroutier d’Escota de 54 ans. Dans un communiqué, Vinci dénonce « les circonstances inacceptables » du drame : « alors que des patrouilleurs d’Escota (VINCI Autoroutes), des gendarmes, et des dépanneurs portaient assistance à un véhicule accidenté et ses occupants après avoir mis en place un balisage pour sécuriser la zone, ils ont été percutés par une voiture folle. Un agent autoroutier d’Escota est décédé, et quatre autres intervenants, parmi lesquels un patrouilleur d’Escota, deux gendarmes et un dépanneur, ont été blessés – dont deux grièvement. Au vu des images de l’accident, qui attestent d’une vitesse très excessive et d’une conduite dangereuse de la part du conducteur de la voiture folle, Vinci Autoroutes a décidé de porter plainte pour homicide. »

Vinci a également rappelé dans un message spécial diffusé dimanche soir sur ses réseaux sociaux et sur la fréquence d’Info Trafic, le 107.7 : « au volant, il n’y a qu’une chose à faire, toujours regarder loin devant et se décaler prudemment lorsque l’on aperçoit une intervention des services de sécurité. Leurs gyrophares et balisages sont toujours visibles et il est toujours possible, indispensable et vital de respecter cette distance de sécurité appelée corridor de sécurité qui fait partie intégrante du code de la route. »

Toute la rédaction de Monaco Tribune s’associe à la douleur des proches.