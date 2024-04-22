Лига 1: ФК «Монако» приближается к Лиге чемпионов

После двухнедельного простоя и несмотря на численное меньшинство в конце матча, в воскресенье вечером монегаски обыграли «Брест» (2:0) на его поле.

Счет: 2:0

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В этом бою на вершине чемпионата Франции между клубами, занимающими второе и третье места, ФК «Монако» уверенно одержал победу над соперником на глазах у своего президента, Дмитрия Рыболовлева, и отобрал у «Бреста» место в чемпионате непосредственно за «ПСЖ».

Играя без своих двух лучших игроков, Пьера Лис-Мелу и Лилиана Брассье, «Брест» поначалу имел несколько хороших возможностей открыть счет, но затем команда Ади Хюттера взяла матч в свои руки.

Чемпионат Франции: ФК «Монако» снова стал хозяином «Луи-II»

Открыв счет незадолго до перерыва (1:0, 40’), Денис Закариа блестящим ударом вывел свою команду вперед. Вернувшись на поле, монегаски успешно провели красивую атаку, благодаря Такуми Минамино (2:0, 48’), который идеально заменил Александра Головина в этом матче (см. ниже).

Команда Виссама Бен-Йеддера сохранила это преимущество до конца игры. Единственная неприятность – удаление Элиесса Бен Сегира (90+1’) и Вильфреда Синго (90+5’) в конце этого напряженного сражения.

ФК «Монако» занял второе место в турнирной таблице, продолжая блестящую динамику побед в гостях (шесть побед за семь последних матчей). Еще никогда Лига чемпионов не была так близка к Скале. Следующий матч – в среду вечером (21:00) на запоздалой встрече 29-го тура чемпионата против «Лилля».

Игрок: Такуми Минамино укрепляет свое положение

Он не пропустил почти ни одного острого момента. Автор второго монакского гола (48’) в матче и своего восьмого гола в этом сезоне чемпионата Франции, японец показал яркую игру, мастерски ведя свою команду к успеху.

В отсутствие Александра Головина до конца этого сезона Такуми Минамино не заставил себя ждать. Монакский атакующий полузащитник блестяще сыграл свою роль. С Минамино в отличной форме ФК «Монако» уверенней движется вперед.

Цитата: «Пройден важный этап»

Ади Хюттер: «Здорово, что мы одержали победу именно в Бресте, здесь всегда было непросто играть. Думаю, что мы заслуживали эту победу все 90 минут матча. Мы прошли важный этап!»