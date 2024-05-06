Чем заняться в Монако в мае 2024 года?
Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.
14-й Исторический Гран-при Монако
Исторический Гран-при Монако – это путешествие во времени, которое пронесет зрителей по вехам истории автогонок в Монако. Рев двигателей наполнит Княжество по исторической трассе автогонок былых времен.
- Даты: с 10 по 12 мая
- Время: 10 мая с 11:00 до 18:20, 11 мая с 08:15 до 16:35, 12 мая с 08:00 до 17:40
- Адрес: Трасса Монако
- Билеты: от 50 до 120 евро (кроме пятницы – бесплатный свободный заезд)
Спектакль – Гад Эльмале «Lui-Même»
Марокканский юморист с февраля начал свое турне с новым спектаклем и заедет в Княжество, которое он хорошо знает, на два представления. «Lui-Même» – его 10-й спектакль, и все билеты уже проданы.
- Дата: 17 и 19 мая
- Время: 20:00
- Адрес: Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce
- Все билеты проданы!
Лига 1 Uber Eats – ФК «Монако» – «Нант»
В 34-м туре Лиги 1 Uber Eats «Монако» встретится с «Нантом» на завершающем матче сезона. Идеальный случай отпраздновать потенциальную квалификацию клуба в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
- Дата: 19 мая
- Время: 21:00
- Адрес: Стадион «Луи-II», 7 Avenue des Castelans
- Билеты: от 8 до 85 евро
Концерт – Луан «Le Club Des Sentiments»
После двух «бриллиантовых» альбомов и третьего «платинового» диска «Joie de vivre» Луан снова выходит на сцену с проектом «Le Club des Sentiments», камерное турне по театрам и общение артистки с ее фанатами.
- Дата: 22 мая
- Время: 20:30
- Адрес: Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce
- Билеты: от 41,50 до 52 евро
Гран-при Формулы-1 Монако 2024
81-ый Гран-при Формулы-1 Монако – одно из главных событий этого сезона на легендарной трассе. Княжество закипит на четыре дня, принимая этот 8-й этап Чемпионата мира Формулы-1 2024 года. Кто же сменит Макса Ферстаппена на вершине подиума в этом году?
- Даты: с 23 по 26 мая
- Время: 23 мая – с 13:10 до 17:15, 24 мая – с 11:05 до 19:15, 25 мая – с 10:45 до 17:00, 26 мая – с 08:00 до 17:00
- Адрес: Трасса Монако
- Билеты: от 30 до 1 665 евро
Идеи развлечений
- До 29 сентября 2024 года: Экспозиция «Пазолини в кьяроскуро» / Новый национальный музей Монако
- 7 мая: Конференция – «Tara Pacific, миссия в сердце коралла» / Лицей Ренье III – 19:00
- 7 мая: Театр – «Deux amis – Pascal Rambert» / Театр Княгини Грейс – 20:00
- 11 мая: Фестиваль звездных шефов Монте-Карло – «В 4 руки – Марсель Равен х Давид Тутен» / Blue Bay Marcel Ravin
- 15 мая: Семейный киноконцерт – «Малыш Чарли Чаплина» / Зал Гарнье – 15:00
- 15 мая: Спектакль – «Psyché» / Концертный зал Ренье III – 18:00
- 16 мая: Театр – «Silence on tourne» / Театр Варьете – 20:30
- 17 мая: Все искусство кино – «Киноконцерт – La Passion de Jeanne d’Arc» / Зал Гарнье – 20:00
- 18 мая: Событие– «Ночь музеев в Ботаническом центре» / Ботанический центр Монако – с 21:00 до 22:30
- 28 мая: Все искусство кино – «Douleur et Gloire» / Театр Варьете – 20:00
- 31 мая: Концерт – «Carlos Lopes» / La Note Bleue – 21:00