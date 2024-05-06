Чем заняться в Монако в мае 2024 года?

Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.

14-й Исторический Гран-при Монако

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Исторический Гран-при Монако – это путешествие во времени, которое пронесет зрителей по вехам истории автогонок в Монако. Рев двигателей наполнит Княжество по исторической трассе автогонок былых времен.

Даты: с 10 по 12 мая

Время: 10 мая с 11:00 до 18:20, 11 мая с 08:15 до 16:35, 12 мая с 08:00 до 17:40

Адрес: Трасса Монако

Билеты: от 50 до 120 евро (кроме пятницы – бесплатный свободный заезд)

Спектакль – Гад Эльмале «Lui-Même»

Марокканский юморист с февраля начал свое турне с новым спектаклем и заедет в Княжество, которое он хорошо знает, на два представления. «Lui-Même» – его 10-й спектакль, и все билеты уже проданы.

Дата: 17 и 19 мая

Время: 20:00

Адрес: Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce

Все билеты проданы!

Лига 1 Uber Eats – ФК «Монако» – «Нант»

В 34-м туре Лиги 1 Uber Eats «Монако» встретится с «Нантом» на завершающем матче сезона. Идеальный случай отпраздновать потенциальную квалификацию клуба в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Чемпионат Франции :ФК «Монако» приближается к Лиге чемпионов

Дата: 19 мая

Время: 21:00

Адрес: Стадион «Луи-II», 7 Avenue des Castelans

Билеты: от 8 до 85 евро

Концерт – Луан «Le Club Des Sentiments»

После двух «бриллиантовых» альбомов и третьего «платинового» диска «Joie de vivre» Луан снова выходит на сцену с проектом «Le Club des Sentiments», камерное турне по театрам и общение артистки с ее фанатами.

Дата: 22 мая

Время: 20:30

Адрес: Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce

Билеты: от 41,50 до 52 евро

Гран-при Формулы-1 Монако 2024

81-ый Гран-при Формулы-1 Монако – одно из главных событий этого сезона на легендарной трассе. Княжество закипит на четыре дня, принимая этот 8-й этап Чемпионата мира Формулы-1 2024 года. Кто же сменит Макса Ферстаппена на вершине подиума в этом году?

Программа Формулы-1 на 2025 год: даты 24-х Гран-при

Даты: с 23 по 26 мая

Время: 23 мая – с 13:10 до 17:15, 24 мая – с 11:05 до 19:15, 25 мая – с 10:45 до 17:00, 26 мая – с 08:00 до 17:00

Адрес: Трасса Монако

Билеты: от 30 до 1 665 евро

Идеи развлечений