Cosa fare a Monaco a maggio 2024?

Monaco Tribune ha stilato la lista degli eventi da non perdere nel Principato e vi dà qualche idea su cosa fare.

14° Gran Premio Storico di Monaco

Il Gran Premio Storico di Monaco è un viaggio nel tempo che trasporta gli spettatori nel passato delle corse automobilistiche di Monaco. Il rombo dei motori che risuona tra le strade del Principato vi porterà in un’altra epoca.

Date: dal 10 al 12 maggio

Orari: 10 maggio – dalle 11:00 alle 18:20, 11 maggio – dalle 8:15 alle 16:35, 12 maggio – dalle 8:00 alle 17:40

Dove: Circuito di Monaco

Tariffe: da 50 a 120 euro (eccetto venerdì, prove libere gratuite)

Spettacolo – Gad Elmaleh “Lui-Même”

Il comico marocchino ha iniziato a febbraio il tour del suo nuovo spettacolo e sarà anche nel Principato, una meta che gli è ben familiare, con due date. “Lui-Même”, il suo 10° spettacolo, è già sold out.

Date: 17 e 19 maggio

Ora: 20:00

Dove: Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce

Sold out

Ligue 1 Uber Eats – AS Monaco – FC Nantes

Per la 34esima giornata di Ligue 1 Uber Eats, il Monaco accoglierà il Nantes per la partita finale della stagione. L’occasione perfetta per festeggiare una possibile qualificazione in Champions Ligue la prossima stagione con un’ultima vittoria allo stadio.

Ligue 1: Champions League sempre più vicina per l’AS Monaco

Data: 19 maggio

Ora: 21:00

Dove: Stadio Louis II, 7 Avenue des Castelans

Tariffe: da 8 a 85 euro

Concerto – Louane “Le Club Des Sentiments”

Dopo due album disco di diamante e un terzo album, “Joie de vivre”, premiato con un disco di platino, Louane ha fatto il suo ritorno sulla scena con “Le Club des Sentiments”. Questa tournée nei teatri è più intima e prevede tantissimi momenti di condivisione tra l’artista e i suoi fan.

Data: 22 maggio

Ora: 20:30

Dove: Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce

Tariffa: da 41,50 a 52 euro

Gran Premio di Formula 1 di Monaco 2024

L’81° Gran Premio di Formula 1 di Monaco sarà uno dei principali eventi della stagione con il suo circuito leggendario. L’ottava prova del Campionato mondiale di Formula 1 2024 si svolgerà nel Principato nel corso di 4 giorni e sarà ricca di emozioni. Chi prenderà il posto di Max Verstappen sul gradino più alto del podio quest’anno?

Calendario F1 2025: tutte le date dei 24 Gran Premi

Data: dal 23 al 26 maggio

Ora: 23 maggio – dalle 13:10 alle 17:15, 24 maggio – dalle 11:05 alle 19:15, 25 maggio – dalle 10:45 alle 17:00, 26 maggio – dalle 8:00 alle 17:00

Dove: Circuito di Monaco

Tariffe: da 30 a 1.665 euro

