Que faire à Monaco durant le mois de mai 2024 ?

Exposition Canine

Cette exposition, se tenant chaque année en Principauté, revient pour l’année 2024 et annonce déjà la couleur. Quatre races de chiens seront à l’honneur : les Bulldogs, les Boxers, les Dobermans et les Terre-Neuves.

Durant deux jours, venez assister à un défilé des plus beaux chiens du monde qui seront tous jugés par des arbitres internationaux originaires de 9 nations européennes. L’évènement rassemble 1402 chiens de 247 races différentes venant des quatre coins du monde.

Dates : du 4 et 5 mai

Heures : de 7h30 à 18h

Lieu : Chapiteau de l’Espace Fontvieille, 5 Avenue des Ligures

Tarifs : 10 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)

55e Concours International de Bouquets

Amateurs et professionnels seront de retour pour tenter de remporter le prix du meilleur bouquet, en respectant le thème « Mers et Océans » pour chacune de leur composition. Organisé par le Garden Club de Monaco, le concours est réalisé sous le patronage du Prince Albert II et la Présidence de la Princesse de Hanovre.

Dates : du 4 au 5 mai

Horaires : de 18h à 19H30 le 4 mai et de 9h30 à 18h le 5 mai

Lieu : Yacht Club, Quai Louis II

Tarif : Entrée libre

Concert symphonique de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Pour les amateurs de musique classique, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise un concert symphonique à ne pas rater. Au programme : D’un soir triste (Boulanger), Concerto pour violoncelle n°1 (Chostakovitch) et Une vie de Héros (R Strauss) interprétés par le violoncelliste norvégien Truls Mørk, dirigé par Andris Poga et accompagné de l’orchestre au complet.

Date : 5 mai

Horaires : à partir de 18h

Lieu : Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II

Tarifs : de 18 à 36 euros

14e Grand Prix de Monaco Historique

Le Grand Prix Historique de Monaco est un voyage dans le temps qui transporte les spectateurs au cœur de l’histoire de la course automobile à Monaco. Le bruit des moteurs résonneront dans la Principauté tout en suivant le tracé historique des courses automobiles d’une lointaine époque.

Dates : du 10 au 12 mai

Horaires : 10 mai – 11h à 18h20, 11 mai – 8h15 à 16h35, 12 mai – 8h à 17h40

Lieu : Circuit de Monaco

Tarifs : 50 à 120 euros (sauf vendredi, essai libre gratuit)

Spectacle – Gad Elmaleh « Lui-Même »

L’humoriste marocain a entamé la tournée de son nouveau spectacle depuis février et passe en Principauté, lieu qu’il connaît bien, pour deux dates. « Lui-Même », son 10ème spectacle, est d’ores-et-déjà complet.

Date : 17 et 19 mai

Horaires : 20h

Lieu : Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce

Complet

Ligue 1 Uber Eats – AS Monaco – FC Nantes

34e journée de Ligue 1 Uber Eats, Monaco reçoit Nantes pour le match de clôture de la saison. Une occasion idéale de fêter une potentielle qualification en Ligue des Champions la saison prochaine avec une ultime victoire au stade.

Date : 19 mai

Horaires : 21h

Lieu : Stade Louis II, 7 Avenue des Castelans

Tarifs : de 8 à 85 euros

Concert – Louane « Le Club Des Sentiments »

Après deux albums certifiés disques de diamants et un troisième album « Joie de vivre », certifié disque de platine, Louane a fait son retour sur scène avec « Le Club des Sentiments », une tournée des théâtres intimiste et pleine de partage entre l’artiste et ses fans.

Date : 22 mai

Horaires : 20h30

Lieu : Salle des Princes, Grimaldi Forum, 10 Avenue Princesse Grâce

Tarifs : de 41,50 à 52 euros

Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2024

La 81e édition du Formula 1 Grand Prix de Monaco sera l’un des évènements majeurs de cette saison avec son tracé mythique. L’effervescence sera de mise en Principauté pour accueillir cette 8e manche du Championnat du Monde de Formule 1 2024 durant 4 jours. Alors, qui succédera à Max Verstappen sur la plus haute marche du podium cette année ?

Date : du 23 au 26 mai

Horaires : 23 mai – 13h10 à 17h15, 24 mai – 11h05 à 19h15, 25 mai – 10h45 à 17h, 26 mai – 8h à 17h

Lieu : Circuit de Monaco

Tarifs : 30 à 1 665 euros

