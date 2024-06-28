Подросток устроил пожар в туалете вокзала Монако

Во вторник, 25 июня, в туалете железнодорожного вокзала Монако вспыхнул пожар. Что нам известно о расследовании полиции после этого инцидента?

Около 11:45 на вокзале Монако вспыхнул пожар. Пожарные приехали быстро. Инцидент произошел в мужском туалете, находящемся под торговыми рядами, и задымил трех человек, которых тотчас эвакуировали. Никакого другого вреда никто не получил.

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Из соображений безопасности движение поездов было полностью остановлено, а электричество – выключено на время работы спасателей. После этой успешной операции железнодорожное движение было восстановлено в 12:25, ограничив таким образом неудобства для пассажиров.

Фотографии: Monaco Tribune / Астрид Берж (Astrid Berges)

Подросток действовал преднамеренно

Органы правопорядка провели расследование и быстро установили источник пожара как преднамеренное действие. Нарушитель – 13-летний подросток, гражданин Франции и не резидент Монако – был найден.

У него не было ни приводов в полицию, ни проблем с правосудием. По словам Генпрокурора он действовал «по незрелости» и «не справился с последствиями своих действий». Ввиду возраста подростка, его уведомили о нарушении.

Размер ущерба от пожара еще не установлен. Власти продолжают оценивать материальный ущерб в пораженной зоне.

Торговые ряды вокзала © Monaco Tribune / Astrid Berges

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