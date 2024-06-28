Подросток устроил пожар в туалете вокзала Монако
Во вторник, 25 июня, в туалете железнодорожного вокзала Монако вспыхнул пожар. Что нам известно о расследовании полиции после этого инцидента?
Около 11:45 на вокзале Монако вспыхнул пожар. Пожарные приехали быстро. Инцидент произошел в мужском туалете, находящемся под торговыми рядами, и задымил трех человек, которых тотчас эвакуировали. Никакого другого вреда никто не получил.
Из соображений безопасности движение поездов было полностью остановлено, а электричество – выключено на время работы спасателей. После этой успешной операции железнодорожное движение было восстановлено в 12:25, ограничив таким образом неудобства для пассажиров.
Подросток действовал преднамеренно
Органы правопорядка провели расследование и быстро установили источник пожара как преднамеренное действие. Нарушитель – 13-летний подросток, гражданин Франции и не резидент Монако – был найден.
У него не было ни приводов в полицию, ни проблем с правосудием. По словам Генпрокурора он действовал «по незрелости» и «не справился с последствиями своих действий». Ввиду возраста подростка, его уведомили о нарушении.
Размер ущерба от пожара еще не установлен. Власти продолжают оценивать материальный ущерб в пораженной зоне.