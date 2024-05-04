4-летний мальчик бьет тревогу и спасает человека от пожара

Пожар вспыхнул из-за оставленной на огне кастрюли.

В субботу вечером произошла невероятная история. Пока праздник в честь Гран-при был в самом разгаре, в жилом доме № 9 по улице Пляти разразился пожар.

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В 20:00 огонь охватил третий этаж резиденции «Les Mélèzes». Черный дым повалил из квартиры, раздались крики о помощи. Эли – 4-летний мальчик из квартиры на два этажа выше – услышал их и сразу оповестил своего отца, попросив его вызвать пожарных, как объясняет отец ребенка в своем посте в Facebook.

Пожар начался из-за забытой хозяином квартиры на огне кастрюли. Жертва была доставлена в Больничный центр Княгини Грейс с дыхательной недостаточностью из-за токсичных газов от огня.

К счастью, пожар был быстро потушен, благодаря быстрому реагированию пожарных и помощи стражей порядка.

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Очень гордый своим сыном отец решил написать пост на Facebook и в группе «Aide et Solidarité entre les résidents de Monaco», чтобы поздравить его: «Я поздравляю моего 4-летнего сына Эли, давшего телефонную тревогу пожарным Монако и спасшего одного из наших соседей, страдавшего острой дыхательной недостаточностью из-за пожара на кухне», а в конце добавил: «Браво, мой маленький герой!»