Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Pеклама »
Коротко

Участниками эстафеты олимпийского огня в Монако станут Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и Шарль Лёклер

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 17 июня 2024
принц-монако-альбер-олимпийские игры.jpg-copie
Спустя 56 лет после своего первого «визита» в Монако в 1968 году олимпийский огонь вновь окажется в руках Князя Альбера II © Княжеский дворец
Автор: Anaïs Riu
- 17 июня 2024

Перед долгожданным прохождением олимпийского огня по территории Княжества представляем вам подробности эстафеты и имена шестерых монегасков-факелоносцев, которые были обнародованы в эти выходные.

После первого «визита» олимпийского огня в 1968 году Монако готовится вновь принять его во вторник, 18 июня. В преддверии Олимпийских игр в Париже огонь продолжает своё путешествие этапом в Монако, который стартует в 14:15 перед статуей Хуана Мануэля Фанхио в Порту Эркюль.

Pеклама

Вот шесть видных монегасских деятелей и спортсменов, которые будут передавать друг другу пламя в следующем порядке:

  • Шарль Лёклер, гонщик «Формулы-1» и последний победитель Гран-при Монако
  • Александра Колетти, горнолыжница и специалист по скоростным видам спорта
  • Сяосинь Ян, игрок в настольный теннис
  • Руди Ринальди, пилот олимпийской сборной страны по бобслею
  • Князь Монако Альбер II
  • Княгиня Шарлен

Олимпийский огонь завершит свой путь в 14:45 перед статуей Малиции, у главного входа в Княжеский дворец.

Зрители смогут своими глазами увидеть олимпийский огонь в начале эстафеты вдоль Авеню дю Порт, на углу Рыночной площади и на Дворцовой площади соответственно.

Pеклама »

Исторические вехи Монако на Олимпийских играх