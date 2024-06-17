Участниками эстафеты олимпийского огня в Монако станут Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и Шарль Лёклер

Спустя 56 лет после своего первого «визита» в Монако в 1968 году олимпийский огонь вновь окажется в руках Князя Альбера II © Княжеский дворец

Перед долгожданным прохождением олимпийского огня по территории Княжества представляем вам подробности эстафеты и имена шестерых монегасков-факелоносцев, которые были обнародованы в эти выходные.

После первого «визита» олимпийского огня в 1968 году Монако готовится вновь принять его во вторник, 18 июня. В преддверии Олимпийских игр в Париже огонь продолжает своё путешествие этапом в Монако, который стартует в 14:15 перед статуей Хуана Мануэля Фанхио в Порту Эркюль.

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Вот шесть видных монегасских деятелей и спортсменов, которые будут передавать друг другу пламя в следующем порядке:

Шарль Лёклер, гонщик «Формулы-1» и последний победитель Гран-при Монако

Александра Колетти, горнолыжница и специалист по скоростным видам спорта

Сяосинь Ян, игрок в настольный теннис

Руди Ринальди, пилот олимпийской сборной страны по бобслею

Князь Монако Альбер II

Княгиня Шарлен

Олимпийский огонь завершит свой путь в 14:45 перед статуей Малиции, у главного входа в Княжеский дворец.

Зрители смогут своими глазами увидеть олимпийский огонь в начале эстафеты вдоль Авеню дю Порт, на углу Рыночной площади и на Дворцовой площади соответственно.

Исторические вехи Монако на Олимпийских играх