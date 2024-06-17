Участниками эстафеты олимпийского огня в Монако станут Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и Шарль Лёклер
Перед долгожданным прохождением олимпийского огня по территории Княжества представляем вам подробности эстафеты и имена шестерых монегасков-факелоносцев, которые были обнародованы в эти выходные.
После первого «визита» олимпийского огня в 1968 году Монако готовится вновь принять его во вторник, 18 июня. В преддверии Олимпийских игр в Париже огонь продолжает своё путешествие этапом в Монако, который стартует в 14:15 перед статуей Хуана Мануэля Фанхио в Порту Эркюль.
Вот шесть видных монегасских деятелей и спортсменов, которые будут передавать друг другу пламя в следующем порядке:
- Шарль Лёклер, гонщик «Формулы-1» и последний победитель Гран-при Монако
- Александра Колетти, горнолыжница и специалист по скоростным видам спорта
- Сяосинь Ян, игрок в настольный теннис
- Руди Ринальди, пилот олимпийской сборной страны по бобслею
- Князь Монако Альбер II
- Княгиня Шарлен
Олимпийский огонь завершит свой путь в 14:45 перед статуей Малиции, у главного входа в Княжеский дворец.
Зрители смогут своими глазами увидеть олимпийский огонь в начале эстафеты вдоль Авеню дю Порт, на углу Рыночной площади и на Дворцовой площади соответственно.