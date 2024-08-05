Monte-Carlo Photo Contest: поделитесь вашими самыми красивыми фотографиями Княжества!

Три лучшие фотографии в каждой категории будут опубликованы в различных СМИ © Monaco Tribune

В Монако хватает великолепных видов и пейзажей, достойных фотосъемки. В Княжестве – конкурс на самые красивые фотографии.

Monte-Carlo Photo Contest приглашает фотографов запечатлеть красоту и шарм Княжества Монако. В международном конкурсе могут участвовать все – это отличная возможность показать свой талант и поделиться своим взглядом на Монако.

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Фотоконкурс Monte-Carlo Photo Contest организуется монакской культурной ассоциацией Il Teatro della Vita. Это некоммерческое мероприятие поддерживается властями Княжества.

Три лучшие фотографии в каждой категории будут опубликованы на сайте конкурса, в социальных сетях и в специализированных журналах. Церемония вручения наград состоится в Монако 23 ноября 2024 года.

Четыре темы – на оценку профессионального жюри

В этом году конкурс предлагает четыре категории:

Гламур и красота

Улица

Пейзаж

Свободная тема

Жюри, состоящее из именитых профессионалов, выберет победителей. В состав жюри вошли: Габриеле Лоренцини, профессиональный фотограф пейзажей, путешествий и искусства; Розанна Кало, профессиональный фотограф гламура и мероприятий; Альбер Кольман, издатель, советник по СМИ и продюсер телевидения и Паоло Мости, фотограф пейзажей и улицы.

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Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно заполнить анкету на официальном сайте конкурса и загрузить свои цифровые фотографии до 30 сентября 2024 года. Стоимость записи – 20 евро за каждую категорию или 50 евро за все четыре категории. В каждой категории можно представить 3 фотографии.

Дополнительная информация и запись на конкурс: Monte-Carlo Photo Contest