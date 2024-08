Monte-Carlo Photo Contest: mostra i tuoi scatti più belli del Principato

Monaco è ricca di scenari e paesaggi magnifici da immortalare. Arriva il concorso fotografico per mostrare al mondo i suoi scatti più belli.

Il Monte-Carlo Photo Contest invita i fotografi a immortalare la bellezza e il fascino del Principato di Monaco. Un concorso internazionale aperto a tutti, che rappresenta una grande opportunità per mostrare il proprio talento e condividere la propria visione artistica di Monaco.

Pubblicità

Organizzato dall’associazione culturale monegasca Il Teatro della Vita, il concorso fotografico è un evento senza scopo di lucro sostenuto dalle autorità del Principato.

Le tre migliori foto di ogni categoria saranno pubblicate sul sito web del concorso, sui social network e sulle riviste specializzate. La cerimonia di premiazione si terrà il 23 novembre 2024 a Monaco.

Quattro temi al vaglio di una giuria di esperti

Per questa edizione 2024, sono previste quattro categorie:

Glamour e bellezza

Street

Paesaggi

Tema libero

I vincitori saranno selezionati da una giuria di professionisti rinomati. Tra questi citiamo Gabriele Lorenzini, fotografo professionista di paesaggi, viaggi e arte; Rosanna Calò, fotografa professionista di glamour ed eventi; Albert Colman, editore, consulente per i media e produttore televisivo; e Paolo Mosti, fotografo paesaggista e street.

Turner, le sublime héritage: “una collezione che non si vede spesso”

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito ufficiale del concorso e inviare le foto digitali entro il 30 settembre 2024. La quota di iscrizione è di 20€ per una categoria o di 50€ per tutte e quattro. È possibile inviare un massimo di 3 foto per categoria.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al concorso: Monte-Carlo Photo Contest