Monte-Carlo Photo Contest : Faites découvrir vos plus beaux clichés de la Principauté

Monaco regorge de scènes et de paysages magnifiques à capturer. La Principauté dispose à présent de son concours photo pour mettre en lumière ses plus beaux clichés.

Le Monte-Carlo Photo Contest invite les photographes à immortaliser la beauté et le charme de la Principauté de Monaco. Concours international et ouvert à tous, il est une belle occasion de mettre en valeur son talent et de partager sa vision artistique de Monaco.

Publicité

Organisé par l’association culturelle monégasque Il Teatro della Vita, le Monte-Carlo Photo Contest est un événement sans but lucratif, bénéficiant du soutien des autorités de la Principauté.

Les trois meilleures photos de chaque catégorie seront publiées sur le site web du concours, sur les réseaux sociaux et dans des magazines spécialisés. Une cérémonie de remise des prix aura lieu le 23 novembre 2024 à Monaco.

Quatre thèmes sous les yeux d’un jury expert

Pour cette édition 2024, le concours propose quatre catégories :

Glamour & Beauté

Street

Paysage

Thème libre

Un jury composé de professionnels renommés sélectionnera les gagnants. Parmi eux, on retrouve Gabriele Lorenzini, photographe professionnel de paysages, de voyages et d’art ; Rosanna Calò, photographe professionnelle glamour et événementiel ; Albert Colman, éditeur, conseil média et producteur TV et Paolo Mosti, photographe de paysages et de street.

Greg Lecoeur : « Aujourd’hui je souhaite changer l’image de la Méditerranée »

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site officiel du concours et de soumettre vos photos numériques avant le 30 septembre 2024. Les frais d’inscription sont de 20€ par catégorie ou de 50€ pour les quatre catégories. Il est possible de présenter 3 photos maximum par catégorie.

Pour plus d’informations et s’inscrire au concours : Monte-Carlo Photo Contest