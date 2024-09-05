Князь Альбер II торжественно отмечает 80-летие освобождения Монако

Во вторник, 3 сентября, прошли многочисленные торжественные церемонии в честь 80-летия освобождения Монако.

3 сентября 1944 Монако было освобождено от последовательных оккупаций – сначала итальянской, затем германской – во время Второй мировой войны. С тех пор эта дата имеет очень большое значение для Княжества, которое сегодня отмечает 80-ю годовщину своего освобождения.

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Этот волнительный день начался с празднования освобождения на авеню Сен-Лоран, где был возложен первый венок в память о чете Ле, героях Сопротивления. Затем кортеж автомобилей тех времён продолжил свой путь к Дому Франции. Здесь тоже был возложен венок в честь всех отдавших жизнь за свою родину. Третий венок был возложен у мемориальной доски лицея Альбера I.

© Стефан Данна и Фредерик Небенже (Stéphane Danna & Frédéric Nebinger) / Дирекция по связям

В свою очередь Князь Альбер II посетил военный лагерь, разбитый на Дворцовой площади Комитетом исторической памяти, где отметил существенный вклад американской армии в освобождение Монако. На церемонии также присутствовал внук генерала Фредерика, командующего оперативной группой ВДВ.

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© Стефан Данна и Фредерик Небенже (Stéphane Danna & Frédéric Nebinger) / Дирекция по связям

Затем на кладбище Монако прошла военная церемония. У памятника погибшим Князь произнёс очень трогательную речь. После этого он присоединился к Национальному совету на открытии мемориальной доски в честь Рене Боргини и его связной Эстер Поггио, расстрелянных 15 августа 1944 года.

© Стефан Данна и Фредерик Небенже (Stéphane Danna & Frédéric Nebinger) / Дирекция по связям

Позже, в холле Государственного Министерства, Князь Альбер II торжественно открыл выставку Освобожденное Монако!. Празднования будут продолжаться до весны 2025 года. В них примут участие Медиатека Монако, Институт телевидения и радиовещания Монако, Дирекция по национальному образованию, молодежи и спорту и ассоциация Долг памяти (Devoir de mémoire).