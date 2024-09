80 ans plus tard, le Prince Albert II commémore la libération de Monaco en grande pompe

De nombreuses célébrations ont eu lieu ce mardi 3 septembre pour la commémoration des 80 ans de la libération de Monaco.

Le 3 septembre 1944, Monaco était libéré après les occupations successives, italienne puis allemande, durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, cette date est très importante pour la Principauté, qui célèbre cette année les 80 ans de sa libération.

Une journée pleine d’émotion qui a commencé par la célébration de la libération à l’avenue Saint-Laurent, où une première gerbe a été déposée en hommage au couple Ley, héros de la résistance. Le convoi de véhicules d’époque a ensuite continué son chemin vers la Maison de France. Là aussi, un dépôt de gerbes a eu lieu pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pour le pays. La dernière trônait sous la plaque du lycée Albert Ier.

© Stéphane Danna & Frédéric Nebinger / Direction de la Communication

De son côté, le Prince Albert II s’est rendu au camp militaire installé sur la Place du Palais par le Comité de Commémoration d’Époque pour mettre en lumière la contribution importante de l’armée américaine à la libération de Monaco. Était aussi présent le petit-fils du général Frédérick, commandant de la 1st Airborne Task Force.

© Stéphane Danna & Frédéric Nebinger / Direction de la Communication

S’en est suivi une cérémonie militaire au cimetière de Monaco. Face au monument aux morts, le Souverain a prononcé un discours très touchant. Il a ensuite rejoint le Conseil national pour le dévoilement de la plaque commémorative en mémoire de René Borghini et de son agent de liaison Esther Poggio, fusillés le 15 août 1944.

© Stéphane Danna & Frédéric Nebinger / Direction de la Communication

Plus tard dans la journée, l’exposition Monaco libéré ! a été inaugurée dans le hall du Ministère d’Etat par le prince Albert II. Et la commémoration se continue jusqu’au printemps 2025, notamment par la Médiathèque de Monaco, l’Institut audiovisuel de Monaco, la Direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et l’association Devoir de mémoire.