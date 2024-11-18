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SNCF: полное прекращение железнодорожного сообщения между Ниццей и Монако в последние выходные ноября

Автор: Théo Briand
Опубликовано 18 ноября 2024
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Из-за работ на вокзале Ниццы все поезда в Монако будут отменены © Zou! Регион Юг
Автор: Théo Briand
- 18 ноября 2024

В конце года в Приморских Альпах продолжатся работы на железнодорожных линиях.

Пока идут ночные работы на линии, которые продлятся до июня 2025 года, SNCF Réseau проводит работы по модернизации вокзала Ницца-Вилль с целью «улучшения мобильности завтрашнего дня». Однако эти благоустройства, необходимые для модернизации железнодорожной инфраструктуры, требуют временных перерывов в движении.

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Таким образом, железнодорожное сообщение между Ниццей и Монако будет приостановлено на часть выходных с 30 ноября по 1 декабря 2024 года. Работы начнутся в субботу, 30 ноября, поезда на участке не будут ходить в течение всего дня, и завершатся в воскресенье, 1 декабря, в 9:30.

Движение между Монако и Вентимильей «адаптировано» – по одному поезду в час.

В этот период SNCF предлагает пассажирам пользоваться автобусными линиями ZOU 600 и 601.

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