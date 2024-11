SNCF: blocco totale del traffico ferroviario tra Nizza e Monaco l’ultimo fine settimana di novembre

I lavori effettuati alla stazione di Nizza non permetteranno le partenze verso Monaco © Zou! Région Sud

I lavori sulle linee ferroviarie delle Alpi Marittime si susseguono in questi ultimi mesi dell’anno.

Oltre ai lavori notturni che si protrarranno fino a giugno 2025, la SNFC intraprenderà dei lavori di modernizzazione della stazione di Nice Ville con l’obiettivo di “migliorare la mobilità di domani”. Queste modifiche tuttavia, necessarie per modernizzare le infrastrutture ferroviarie, richiedono interruzioni temporanee della circolazione.

Il traffico ferroviario sarà sospeso tra Nizza e Monaco per una parte del fine settimana dal 30 novembre all’1 dicembre 2024. L’interruzione inizierà sabato 30 novembre, in cui nessun treno circolerà sul tratto per tutta la giornata, e terminerà domenica 1 dicembre alle 9:30.

Il traffico tra Monaco e Ventimiglia è “adattato” con un treno ogni ora.

Durante questa sospensione, la SNCF invita i passeggeri a servirsi delle linee di autobus ZOU 600 e 601.

