БК «Монако» уверенно продолжает свой путь в Евролиге, одержав четвёртую победу в пяти матчах. За игрой наблюдали князь Альбер II, руководство клуба и преданные болельщики. © Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

На домашней арене «Гастон Медсен» монегаски разгромили мюнхенскую «Баварию» со счётом 93-74. Князь Альбер II, известный своей поддержкой команды, занял место на трибунах вместе с президентом клуба Алексеем Федорычевым и исполнительным директором Олексием Ефимовым. Матч в рамках 16-го тура Евролиги стал настоящим праздником для поклонников баскетбола, показав силу и слаженность игры команды БК «Монако».

Во вторник, 17 декабря, на арене «Гастон Медсен» баскетболисты выдали впечатляющий матч, разгромив мюнхенскую «Баварию» с уверенной разницей в 19 очков — 93:74. Эта победа помогла команде укрепить свои позиции в турнирной таблице лидеров Евролиги.

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Пять дней назад монегаски уже порадовали своих болельщиков ярким триумфом над «Фенербахче». И вот теперь монегаски продолжили победную серию, оформив третий выигрыш подряд. Секрет успеха — слаженная командная игра: 28 результативных передач, минимальные 4 потери мяча и сразу 8 игроков с высоким рейтингом эффективности. Особенно зрелищным получился третий период, где БК «Монако» вёл с отрывом 31:20.

Князь Альбер II, который всегда активно поддерживает спортивные команды Княжества, наблюдал за матчем с трибун. Его присутствие стало важным символом для игроков и болельщиков. Команда «Рока» уверенно занимает верхние строчки турнирной таблицы, оставляя позади своих конкурентов, включая клуб из Парижа. Однако расслабляться рано: уже в четверг их ждет серьезный вызов — игра с мадридским «Реалом», которая начнется в 20:45.

Князь Альбер II и президент БК «Монако» Алексей Федорычев

Фотографии предоставлены БК «Монако» и Управлением по связям с общественностью – Стефаном Данна

Алексей Федорычев – душа «Монако»