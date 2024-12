Eurolega: il Principe Alberto II, fedele tifoso del Roca Team, presente alla grande vittoria contro il Bayern Monaco

Insieme al presidente dell’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev e al direttore esecutivo Oleksiy Yefimov, il Principe Alberto II ha assistito in tribuna alla partita del club del Principato contro il Bayern Monaco nella 16ª giornata di Eurolega. Il match si è concluso con una netta vittoria del Roca Team, 93-74.

Martedì 17 dicembre, al Gaston Médecin, l’AS Monaco Basket ha dato il meglio di sé stracciando il Bayern Monaco con ben 19 punti di vantaggio (93-74), consolidando così il suo status di leader dell’Eurolega.

Dopo il brillante trionfo sul Fenerbahce di cinque giorni prima, il Roca Team ha conquistato la terza vittoria consecutiva, grazie a un’incredibile performance della squadra (28 assist, solo 4 palle perse e 8 giocatori con voto superiore a 10). È stata una vittoria clamorosa che ha rispecchiato in pieno l’ascesa del Monaco, soprattutto nel terzo quarto (31-20).

Il Principe Alberto II, tifoso fedele, era presente per fare il tifo per la squadra, che continua a rendere orgoglioso il Principato in questa stagione. Il Roca Team, ora saldamente in testa alla classifica davanti al Paris Basket, si prepara alla prossima sfida di giovedì, con la pericolosa trasferta sul campo del Real Madrid alle 20:45.

Il Principe Alberto II e il Presidente dell’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev.

Crediti fotografici: AS Monaco Basket e Direzione della Comunicazione – Stéphane Danna.

