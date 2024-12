Euroligue : Le Prince Albert II, fidèle supporter de la Roca Team, était présent pour la grande victoire face au Bayern Munich

L'AS Monaco Basket écrase le Bayern Munich et signe une 4e victoire en 5 matchs en Euroligue, sous les yeux du Prince Albert II et de la direction du club © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Aux côtés du Président de l’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev et du Directeur exécutif Oleksiy Yefimov, le Prince Albert II était présent dans les tribunes lors du match opposant le club de la Principauté au Bayern de Munich pour la 16e journée d’Euroligue. Une rencontre marquée par la nette victoire de la Roca Team 93-74.

L’AS Monaco Basket a livré une prestation de maître pour largement s’imposer avec 19 points d’écart face au Bayern Munich (93-74) ce mardi 17 décembre à Gaston Médecin, consolidant sa place parmi les leaders de l’Euroligue.

Après avoir brillamment triomphé du Fenerbahce cinq jours plus tôt, la Roca Team enchaîne avec un troisième succès consécutif, porté par un collectif impressionnant (28 passes décisives, seulement 4 balles perdues et 8 joueurs notés plus de 10). Une victoire éclatante qui reflète la montée en puissance de Monaco, avec notamment un troisième quart-temps de haute volée (31-20).

Le Prince Albert II, fidèle supporter, était présent pour encourager l’équipe, qui continue cette saison encore de faire honneur à la Principauté. La Roca Team, désormais solidement installée en tête du classement devant le Paris Basketball, prépare son prochain défi qui se présente dès ce jeudi, avec un déplacement périlleux sur le parquet du Real Madrid, à 20h45.

Le Prince Albert II et le Président de l’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev.

Crédits photos : AS Monaco Basket et Direction de la Communication – Stéphane Danna.

