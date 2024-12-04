Монако приняло новый закон о защите персональных данных

28 ноября 2024 года Национальный совет Монако единогласно одобрил законопроект № 1.054, касающийся защиты персональных данных.

Новый закон приведет Княжество в соответствие с высокими европейскими требованиями, включая Общий регламент по защите данных (GDPR), Директиву «Полиция-правосудие» и Конвенцию 108 Совета Европы. Эта реформа — часть важного процесса обновления законодательства, который необходим в современных условиях.

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«В мире, где все становится более взаимосвязанным, наши действия, мысли, покупки и сообщения — все это оцифровывается, превращаясь в огромный объем данных. Эти данные больше нельзя воспринимать как нечто незначительное; они становятся ценным ресурсом, интересным как государствам, так и компаниям», — отметила Изабель Берро-Амадеи.

Княжество продолжает обновлять свое законодательство в ответ на вызовы современного общества, где цифровые и виртуальные технологии играют ключевую роль © Правительство Монако

Новый закон, включающий 118 статей, охватывает как государственный, так и частный сектора и вводит несколько важных инициатив: создание Управления по защите персональных данных (APDP), упрощение процедур предварительного декларирования и более жесткий контроль за данными о совершённых преступлениях.

Закон также усиливает защиту прав граждан, особенно несовершеннолетних, и требует от организаций назначения ответственного за защиту данных. Кроме того, наказания за нарушение требований стали гораздо жестче, а штрафы могут достигать до 10 миллионов евро.

Принятие этого закона также открывает путь к тому, чтобы Европейская Комиссия признала законодательство Монако адекватным, что было приостановлено еще в 2012 году. Это поможет наладить более простой обмен данными с странами ЕС и повысить конкурентоспособность Княжества.

Кроме того, правительство планирует провести информационный семинар 11 декабря 2024 года, чтобы оказать поддержку как государственному, так и частному секторам в успешной реализации этих важных преобразований.

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