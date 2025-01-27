Мужчина, мечтавший устроиться на работу в Монако, оказался в центре скандала с поддельными документами

21 января 2025 перед судом Монако предстал уроженец Коморских островов и житель соседнего Босолея.

События, ставшие причиной разбирательства, произошли 21 июля 2024 года. Тогда сотрудники монегасских властей остановили мужчину в районе железнодорожного вокзала для проверки документов.

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Он предъявил разрешение на работу и несколько других документов, но ни один из них не содержал фотографии. По требованию полиции мужчина продемонстрировал удостоверение личности на экране мобильного телефона. Несмотря на то что фотография соответствовала его внешности, остальные данные оказались недостоверными.

Несоответствие данных вызвало у властей подозрение, что мужчина использовал поддельное удостоверение личности. Он пытался найти работу в Монако, но столкнулся с трудностями в оформлении документов во Франции. В итоге он решил прибегнуть к фальшивым документам, чтобы устроиться на работу в Княжестве.

Во время проверки полиция также нашла у него телефонный номер и банковскую карту, принадлежащие его двоюродной сестре. Мужчина утверждал, что не знает, как эти вещи оказались у него, и уточнил, что карта уже была заблокирована.

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Отсутствие на слушании

На судебное заседание мужчина не пришел, и адвокат его интересы не представлял. Суд учел, что ранее он не имел проблем с законом ни во Франции, ни в Монако.

Прокурор запросил наказание в виде условного штрафа на сумму 2 000 евро и конфискации поддельных документов.

После рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и вынес решение о наложении условного штрафа в размере 1 000 евро. Все поддельные документы, включая резюме, будут изъяты.

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