Почему Монако не участвует в Евровидении 2025?

Монако решило покинуть конкурс в 2007 году и не вернется в 2025 году. И вот почему.

Грядёт Евровидение! В 2025 году конкурс пройдет 13, 15 и 17 мая в зале Сен-Жак в Базеле, Швейцария. Среди кандидатов – около сорока европейских стран, однако Монако снова не будет участвовать.

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Причина его неучастия носит как технический, так и человеческий и логистический характер и возникла несколько лет назад, когда Монако в последний раз принимало участие в конкурсе в 2006 году. Тогда за участие отвечала национальная компания радиовещания Монако TMC, а затем она объединилась с французской компанией радиовещания TF1 и перестала быть членом EBU (Европейского союза радиовещания).

Несмотря на появление в 2023 году TVMONACO, действующего члена EBU, имеющего право участвовать в конкурсе Евровидение, Княжество отказалось от идеи участия в мероприятии, хотя надежда возрождается каждый год.

Было время, когда Монако участвовало в Евровидении

Монако побеждало в конкурсе Евровидение только один раз, в 1971 году, благодаря французской певице Северин, исполнившей песню Un banc, un arbre, une rue.

Кандидаты также вывели Княжество на второе место в рейтинге в 1962 году и на третье место в 1960, 1964 и 1976 годах. С другой стороны, дважды, в 1959 и 1966 годах, оно занимало последнее место, а в 1966 году был зафиксирован нулевой рейтинг.

Жак Пилс, Минуш Барелли, Мишель Торр и Франсуаза Арди – среди тех, кто представлял Монако на европейском конкурсе.

А в этом году резидент Монако стал кандидатом на право представлять Швецию на Евровидении: Виктория Сильвстедт. Если она примет участие в конкурсе, то исполнит песню Love it! Джимми Янссона и Томаса Гсона.

3 интересных факта о Монако и конкурсе Евровидение