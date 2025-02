Pourquoi Monaco ne participe pas à l’Eurovision 2025 ?

Monaco a décidé de quitter le concours en 2007 et ne reviendra pas en 2025. Voici les raisons.

L’Eurovision approche à grands pas ! L’édition 2025 du concours se tiendra les 13, 15 et 17 mai 2025 à la Halle Saint-Jacques de Bâle en Suisse. Parmi les candidats figurent une quarantaine de pays européens mais une fois de plus, Monaco n’y participera pas.

La raison de sa non-participation est à la fois technique, humaine et logistique et remonte à plusieurs années puisque c’est en 2006 que Monaco participe à la compétition pour la dernière fois. Le radiodiffuseur national monégasque TMC était alors responsable de sa participation, avant de fusionner avec le radiodiffuseur français TF1 et de ne plus être membre de l’UER (Union européenne de radiodiffusion).

Malgré l’arrivée en 2023 de TVMONACO, membre actif de l’UER et éligible pour participer au concours de l’Eurovision, la Principauté a abandonné l’idée de prendre part à l’évènement même si l’espoir renaît chaque année.

Fut un temps, Monaco à l’Eurovision

Monaco a remporté le concours de l’Eurovision une seule et unique fois, en 1971, grâce à la chanteuse française Séverine qui interprétait le titre Un banc, un arbre, une rue.

Les candidats ont également placé la Principauté à la deuxième place du classement en 1962 et à la troisième place en 1960, 1964 et 1976. De l’autre côté, elle s’est vue attribuer la dernière place deux fois, en 1959 et 1966 et a obtenu un nul point en 1966.

Jacques Pills, Minouche Barelli, Michèle Torr ou encore Françoise Hardy font partie de ceux qui ont porté les couleurs de Monaco au concours européen.

Et cette année, une résidente monégasque est candidate pour représenter la Suède à l’Eurovision : Victoria Silvstedt. Si elle participe à la compétition, ce sera avec le titre Love it ! écrit par Jimmy Jansson et Thomas Gson.

3 choses à savoir sur Monaco et l’Eurovision