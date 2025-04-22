Дышите полной грудью: как дыхательная практика меняет жизнь

Дыхательная практика — это удивительно мощный способ прикоснуться к глубинным состояниям сознания и освободиться от накопленных эмоций. И всё это — просто благодаря дыханию.

В рамках нашей серии материалов об альтернативных способах заботы о себе Monaco Tribune продолжает знакомить вас с людьми, которые помогают по-новому взглянуть на гармонию. После знакомства с эфирными маслами вместе с Петером Пенвиллем и общения с животными с Шаной Лёбо, мы переходим к третьей истории — о дыхательной практике, древнем методе, который получил новое звучание в нашем времени.

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Большинство людей живут, не выходя из режима стресса

Дыхание — первая ниточка, связывающая нас с жизнью

«Первое, что мы делаем, появившись на свет, — это делаем вдох. Это наш самый первый и самый важный шаг», — говорит Ронда Хадсон, тренер по жизненному балансу и президент Фонда Кейт Пауэрс. Казалось бы, что может быть естественнее? Но именно в дыхании кроется мощный ресурс, который мы редко используем осознанно.

«С точки зрения физиологии дыхание помогает телу раскрываться, взаимодействовать с клетками иначе, мягче. Оно буквально переключает нас из режима выживания в состояние спокойствия и присутствия», — объясняет она. Наш организм управляется двумя основными нервными системами: одна помогает расслабиться, другая — мобилизуется в стрессовых ситуациях. «Но большинство людей живут, не выходя из режима стресса. Мы разучились отдыхать. Не умеем по-настоящему «отключаться»».

Доступ к себе настоящему

Главная сила дыхательных практик в том, что они помогают обойти ум — бесконечный поток мыслей, сомнений и страхов. «Каждый день мы прокручиваем в голове около 70 000 мыслей. А сколько из них вы вообще помните к вечеру? Пять? Десять? А остальные куда делись?» — задаётся вопросом Ронда. Эти “забытые” мысли и чувства не исчезают — они оседают глубоко внутри, в подсознании, и продолжают незаметно влиять на наше поведение и самочувствие.

подсознании, и продолжают незаметно влиять на наше поведение и самочувствие.



«С помощью дыхания мы можем получить доступ к этому внутреннему архиву, прожить накопленные эмоции, позволить им выйти наружу и раствориться», — говорит она. Такой внутренний “застой” проявляется по-разному: кто-то чувствует подавленный гнев, кто-то — постоянную грусть или скрытое горе, с которым так и не удалось справиться.

Один такой сеанс может дать столько же, сколько 32 часа у психотерапевта Pеклама »

Сеанс трансформации

Обычно дыхательная сессия длится около двух часов. «Мы начинаем с простых техник, чтобы человек мог расслабиться и отпустить тревоги, — говорит Ронда. — Очень важно, чтобы он чувствовал себя в безопасности и нам доверял».

Иногда тело начинает реагировать довольно активно. «Могут сковываться руки, напрягаться кисти. Порой человек меняет позу так, как сам бы не подумал — тело как будто само знает, что ему нужно», — объясняет она. Всё это — проявления того, как выходят накопленные эмоции и напряжение.

«Один такой сеанс, который длится два-три часа, может дать столько же, сколько 30 с лишним часов у психотерапевта», — подчёркивает Ронда. А чтобы почувствовать эффект? «Иногда и получаса хватает — изменения заметны сразу».

Для чего и для кого

Причины, по которым люди приходят на дыхательные практики, бывают самыми разными. «Это и развод, и сложности в отношениях с детьми или родителями, и просто ощущение, что застрял и не знаешь, куда двигаться дальше», — делится Ронда.

По её словам, в Монако люди чаще всего довольно сдержанны. «Многим здесь трудно открыться, позволить себе быть уязвимыми. Поэтому они сначала выбирают индивидуальные сессии, чтобы почувствовать себя уверенно, и только потом присоединяются к группам».

Хотя в основном приходят женщины — около 80% участников, — всё больше мужчин тоже начинают интересоваться. Особенно это касается предпринимателей, которые ищут способы справиться со стрессом и найти баланс между работой и личной жизнью.

Просто и доступно, но важно не переусердствовать

Если вы хотите попробовать дыхательные практики самостоятельно, Ронда советует начать с простого: сесть поудобнее и попробовать круговое дыхание. «Можно дышать ртом — вдыхать и выдыхать, или вдыхать через нос, а выдыхать через рот», — объясняет она. Главное — не увлекаться и поставить таймер, чтобы контролировать длительность практики.

Но если вы хотите пойти глубже, без опытного проводника лучше не рисковать. По словам Ронды, такие сессии сродни психотерапии или даже опыту с психоделиками — заниматься этим в одиночку не стоит.

Узнать больше о дыхательной работе или записаться на сессию с Рондой Хадсон можно в студии MC Dance в Кондамине, а также следя за её проектами в Instagram — Body Flow Monaco.