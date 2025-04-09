Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вручили дипломы новым специалистам по оказанию первой помощи

Три лучших студента из Колледжа им. Карла III, колледжа Франциска Ассизского — Николя Барре и Международной школы Монако были отмечены за выдающиеся успехи в обучении навыкам первой помощи © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

В понедельник, 7 апреля, в зале им. Крейцберга Аудиториума Ренье III прошла ежегодная церемония вручения дипломов Красного Креста Монако — событие, которое давно стало значимым для школ и колледжей страны.

В этом году организация отметила важную веху: обучение по оказанию первой помощи прошли уже более 5 000 человек. Только за последние четыре года эта цифра удвоилась, и в 2024 году 1 331 новый выпускник получил сертификат, позволяющий оперативно и грамотно действовать в чрезвычайной ситуации.

Pеклама

Церемония стала прекрасным поводом поблагодарить всех, кто вложил усилия в это обучение, и поздравить выпускников с их выбором — научиться спасать жизни © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Награды для самых выдающихся выпускников

Князь Альбер II и княгиня Шарлен, в сопровождении доктора Матье Либераторе, возглавляющего Секцию первой помощи, лично вручили награды трем лучшим студентам курсов первой помощи — из Колледжа Карла III, колледжа Франциска Ассизского — Николя Барре (FANB) и Международной школы Монако.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, в сопровождении доктора Матьё Либераторе, возглавляющего Секцию первой помощи, лично вручили награды трем лучшим студентам курсов — из Колледжа Карла III, колледжа Франциска Ассизского — Николя Барре (FANB) и Международной школы Монако.

Были отмечены лучшие выпускники Полицейской академии © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Большинство участников программы получили сертификат PSC1 — документ, подтверждающий базовый уровень подготовки по оказанию первой помощи. Это фундаментальные знания, которые могут спасти чью-то жизнь в повседневной ситуации.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе вручили традиционные рождественские посылки от Красного Креста Монако

В зале царила торжественная и тёплая атмосфера. Среди гостей были выпускники всех возрастов, а также мэр Монако Жорж Марсан и официальные представители государственных структур.

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Церемонию открыл Хассан из Монако — анестезиолог и комик, который сумел легко и с юмором поговорить о серьёзных вещах, напомнив всем о важности профилактики и знаний по оказанию первой помощи.

Что дальше? Планы на 2025 год

В следующем году Красный Крест Монако продолжит развивать свои программы и уже поставил перед собой важные задачи. В приоритете — сделать обучение доступным для людей с ограниченными возможностями и донести до как можно большего числа молодых людей, почему важно уметь спасать жизни. Организация хочет, чтобы навыки первой помощи стали неотъемлемой частью воспитания с самого детства.

Красный Крест Монако делает свои курсы по первой помощи доступными для всех — в том числе для людей с ограниченными возможностями © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Церемония стала поводом поблагодарить тех, кто стоит за этой важной работой, — волонтёров и инструкторов. Именно благодаря их ежедневной отдаче и заботе всё больше людей узнают, как действовать в экстренной ситуации и спасать жизни. Это реальный вклад в безопасность всего общества.

Инструкторы и волонтёры Красного Креста Монако каждый день делятся своими знаниями и опытом, обучая людей основам первой помощи © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Если вы тоже хотите научиться оказывать первую помощь, вся подробная информация и регистрация — на сайте Красного Креста Монако.