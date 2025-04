Le Prince Albert II et la Princesse Charlène remettent les diplômes de secourisme

Les trois meilleurs élèves secouristes du Collège Charles III, de la FANB et de l'International School of Monaco ont été récompensés © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Ce lundi 7 avril s’est tenue dans la salle Kreizberg de l’Auditorium Rainier III la traditionnelle cérémonie annuelle de remise des diplômes de la Croix-Rouge de Monaco, un événement majeur dans l’agenda de l’institution.

La Croix-Rouge monégasque (CRM) a franchi un cap significatif en 2024 avec plus de 5 000 personnes sensibilisées, initiées et formées aux gestes de premiers secours, un chiffre qui a doublé au cours des quatre dernières années. Ce sont 1 331 nouveaux diplômés qui sont désormais capables d’intervenir rapidement et efficacement en cas d’incident.

L’occasion de récompenser les nouveaux diplômés et les féliciter pour leur implication

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Des prix spéciaux pour les diplômés les plus méritants

Le Couple Princier accompagné sur scène par le Dr. Mathieu Liberatore, Responsable de la Section Secourisme, ont remis aux trois meilleurs élèves secouristes du Collège Charles III, de l’institut François d’Assise-Nicolas Barré et de l’International School of Monaco des prix spéciaux.

Des distinctions ont également été décernées aux meilleurs éléments de l’École de Police, de la Fonction Publique, de la Mairie de Monaco, ainsi qu’à ceux issus du secteur privé, associatif et du grand public.

Les meilleurs éléments de l’École de Police ont été récompensés © Direction de la Communication / Stéphane Danna

La majorité des diplômés a obtenu le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1), premier niveau de formation en secourisme, constituant une base essentielle pour assurer la sécurité de tous au quotidien.

La salle, réunissait les nouveaux diplômés de tous âges ainsi que de nombreuses personnalités locales, dont le Maire de Monaco Georges Marsan et diverses autorités monégasques.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

La soirée a débuté sur une note conviviale avec l’intervention d’Hassan de Monaco, anesthésiste et humoriste, qui a su habilement mêler messages de prévention et touches d’humour.

De nouveaux objectifs pour 2025

En 2025, la Croix-Rouge de Monaco poursuit son engagement avec plusieurs objectifs. L’institution souhaite développer ses formations « autrement capables » destinées aux personnes en situation de handicap et poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès des jeunes générations. Le but est de renforcer l’importance de la connaissance des gestes qui sauvent dès le plus jeune âge.

La Croix Rouge de Monaco souhaite développer les formations accessibles aux personnes en situation de handicap © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Cette cérémonie permet de valoriser l’excellent travail des bénévoles et formateurs qui, par leur dévouement, contribuent à sensibiliser et former la population aux premiers secours, renforçant ainsi la sécurité collective.

Les formateurs et bénévoles de la Croix Rouge de Monaco oeuvrent au quotidien pour sensibiliser aux gestes de premiers secours © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Si vous souhaitez suivre une formation, les informations et inscriptions sont disponibles en ligne sur le site internet de la Croix-Rouge de Monaco.