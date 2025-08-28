Бег на Лазурном берегу: клубы и маршруты для всех

Бег сегодня в моде как никогда. В 2025 году он стал одним из самых популярных способов держать себя в форме © Sporlab.

На Лазурном берегу бег давно вышел за рамки спорта: это и способ познакомиться с новыми людьми, и возможность насладиться морскими пейзажами. Если вы только думаете о том, чтобы начать, или уже уверенно наматываете километры, этот путеводитель поможет выбрать формат по душе — бегать в одиночку или вместе с другими.

Хорошая новость в том, что беговые клубы здесь открыты для всех — и для новичков, и для тех, кто уже бегал марафоны. Главное правило простое: никакого стресса и гонки за результатом. Даже если вы замыкаете колонну, это нормально. Смысл в другом — в движении, хорошем настроении и общении.

По всей Франции всё чаще появляются беговые группы, где единомышленники находят друг друга. На Лазурном берегу и в Монако эта тенденция тоже набирает силу.

Monaco Run Club

В Монако работает Run Club, который устраивает пробежки каждую среду и воскресенье. Здесь никто не требует спортивных рекордов — приходят люди с разным уровнем подготовки. Основная идея клуба проста: никто не должен оставаться один. Маршруты меняются, старт бывает из разных точек, а завершиться пробежка может не только приятной усталостью, но и завтраком или аперитивом в хорошей компании.

Nice Runners

Если вы в Ницце и хотите пробежаться в компании, у вас точно не будет проблем с выбором. Каждую понедельник, среду и пятницу участники Nice Runners собираются у паба Ma Nolan’s на Кур-Салье. Пробежки абсолютно бесплатные, регистрация не нужна — просто приходите и бегите. Маршруты разные: 5, 7 или 10 километров. Вы сами решаете, какую дистанцию осилите сегодня — всё зависит от Вашего настроения и сил.

Неудивительно, что особой любовью у бегунов пользуется знаменитая Английская набережная — идеальное место для пробежки с видом на море. © Kamilla Isalieva

Vibes Run Club (Nice)

Ещё один вариант для тех, кто бегает в Ницце, — это Vibes Run Club. Обычно они собираются по воскресеньям в 9 утра на площади Массена. Дистанция — около 5 километров в спокойном темпе, так что новичкам здесь тоже будет комфортно. Чтобы присоединиться, нужно лишь заполнить короткую форму в Google (имя, возраст и дату участия). А после пробежки клуб часто устраивает что-то приятное — йогу на свежем воздухе или кофе с другими участниками.

Cyclones Running Club Antibes

В Антибе тоже есть своя беговая тусовка — Cyclones Running Club. Чаще всего они собираются по воскресеньям и устраивают разные форматы пробежек: Social Runs, Run and Drink или Apérun. Идея проста: сначала несколько километров вместе, а потом — дружеское общение за бокалом или кофе. Отличный способ совместить спорт и новые знакомства.

Маршруты Лазурного берега, которые стоит попробовать

А если вам ближе бег в одиночку, то Лазурный берег дарит множество живописных маршрутов. Здесь можно не только потренироваться, но и получить настоящее удовольствие от видов моря и природы.

Прибрежная тропа в Кап-д’Ае

Этот маршрут любят не только бегуны, но и любители пеших прогулок. Тропа длиной около 4 километров соединяет пляжи Марке и Мала. Идеальный вариант для короткой или средней пробежки прямо у воды. Совет: надевайте кроссовки для трейлраннинга, так как дорожка проходит по бухте с каменистыми участками и бирюзовыми волнами внизу. Но будьте внимательны к погоде — в ветреные дни тропу закрывают.

Прибрежная тропа от Кап-д’Ая до Монако © Monaco Tribune

От отеля Monte-Carlo Beach до порта Эркюль

Один из самых популярных маршрутов среди бегунов Княжества. Дорожка тянется вдоль побережья, проходя через Ларвотто и экоквартал Маретерра. Если бежать полный круг — от отеля Monte-Carlo Beach до порта Эркюль — получится почти 10 километров. Маршрут красивый, но требует определённой выносливости, так что силы лучше рассчитать заранее.

Бульвар Ларвотто

На первый взгляд пробежка вдоль автомагистрали не звучит заманчиво. Но на бульваре Ларвотто есть удобный тротуар, который делает бег здесь вполне комфортным и безопасным. Есть ещё один вариант — дорожка между авеню е Лигур и дамбой порта Фонвьей. Протяжённость — около 1,3 километра. Отличный выбор для нескольких кругов или интервальных тренировок, когда хочется поработать над скоростью.

Полезные советы: