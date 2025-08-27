La course à pied sur la Côte d’Azur : run clubs et itinéraires pour tous niveaux

Pour se remettre en forme, s’entretenir, ou afin d’oublier les problèmes du quotidien le temps d’une sortie running : la course à pied est en vogue sur la Côte d’Azur. Découvrez notre guide qui vous aidera peut-être à franchir le pas, seul ou à plusieurs.

Que vous soyez débutant ou plus aguerri, les run clubs peuvent vous permettre de trouver des compagnons de route tout en évoluant à votre rythme. Il n’y a d’ailleurs pas de honte à être dans les derniers du peloton. L’esprit run club est de partager un bon moment avec de nouvelles personnes tout en prenant soin de sa santé.

Surfant sur cette vague de popularité, des groupes de coureurs se réunissent dans les communes de la France entière afin de partager leur passion avec d’autres adeptes de la discipline. Monaco et la Côte d’Azur ne font pas exception à la règle.

Monaco Run Club

Dans la Principauté, le Monaco Run Club organise des sorties toutes les semaines, chaque mercredi et dimanche. Nul besoin d’être marathonien, ces séances sont ouvertes aux coureurs de tout niveau avec un objectif majeur : ne laisser personne seul. Elles proposent des tracés variés aux départs de plusieurs localisations et se terminent parfois par des petits-déjeuners ou des apéros.

Nice Runners

Si vous vous trouvez plutôt du côté de Nice, plusieurs options sont à votre disposition. Au départ du pub Ma Nolan’s sur le cours Saleya, les habitués du Nice Runners se réunissent tous les lundis, mercredis et vendredis pour des courses gratuites, sans inscription et ouvertes à tout niveau. 5 kilomètres, 7 kilomètres, 10 kilomètres… Vous pouvez choisir la distance la plus adaptée à votre niveau ou votre forme du jour.

La promenade des Anglais est un lieu particulièrement prisé des coureurs niçois © Kamilla Isalieva

Vibes Run Club (Nice)

Autre alternative dans la région de Nice : le Vibes Run Club. Les courses ont lieu la plupart des dimanches à 9h et sont au départ de la Place Masséna. Les trajets s’étendent sur une distance de 5 kilomètres et prévoient une allure modérée. Afin de s’inscrire, le Vibes Run Club vous demande de remplir un Google Form (nom, âge et date de la session). Certaines activités d’après course – comme des séances de yoga ou des moments de partage autour d’un café – sont également proposées.

Cyclones Running Club Antibes

À Antibes, le Cyclone Running Club a l’habitude – très souvent le dimanche – de proposer des « Social Runs », des « Run and Drink » ou des « Apérun » qui peuvent donc se terminer par un moment convivial après l’effort. Une belle occasion de faire plus ample connaissance avec vos nouveaux compagnons de course.

Des tracés azuréens à découvrir

Si vous voyez plutôt la course comme une escapade solitaire et idéale pour vous mettre dans votre bulle, voici notre sélection de tracés azuréens qui offrent une belle occasion de s’évader tout en profitant d’un superbe paysage.

Sentier du littoral à Cap-d’Ail

Également conseillé pour des randonnées, le parcours de 4 kilomètres aller-retour qui relie la plage Marquet à celle de la Mala représente un trajet idéal pour les amateurs de course. Si vous souhaitez effectuer une sortie courte à moyenne en longeant la mer, n’hésitez pas à chausser vos baskets de trail pour fouler les abords de cette crique aux eaux turquoises. Restez néanmoins attentif à la météo, car en cas de vents violents, le sentier sera fermé.

Sentier du littoral de Cap d’Ail à Monaco © Monaco Tribune

Du Monte Carlo Beach jusqu’au port Hercule

Parcours référence des coureurs de la Principauté, ce tracé vous permet de longer le littoral monégasque en passant par le Larvotto et Mareterra. Pour effectuer l’aller-retour complet entre le Monte Carlo Beach et le Port Hercule, il faudra en revanche se préparer à une sortie plus longue avec un peu moins de 10 kilomètres à parcourir.

Le Boulevard du Larvotto

Longer la voie rapide n’apparaît pas forcément comme la plus alléchante des options au premier abord. Mais sur le Boulevard du Larvotto, un trottoir adapté aux coureurs vous permet de sortir vous dépenser en toute sécurité. Dans la même veine, une piste souple est également installée entre l’avenue des Ligures et la digue du port de Fontvieille. D’une longueur d’environ 1,3 kilomètres, ce tracé paraît idéal pour quelques allers-retours ou du fractionné.

Conseils Pratiques :