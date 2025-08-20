Переезд в Монако: практическое руководство, административные формальности и услуги специалистов

Узкие улочки, престижные здания и строгие административные правила – обустройство в Княжестве требует тщательной организации, а переезд может быстро превратиться в кошмар. Представляем вам наше руководство, которое поможет пережить этот переходный период.

Предварительные административные процедуры

Вы можете временно проживать в Монако, не становясь резидентом, а также купить или арендовать жильё, перевезя с собой свои вещи. Для любого постоянного проживания – даже если вы покупаете квартиру или арендуете её – статус резидента обязателен. Однако вы можете перевезти свою мебель и личные вещи в Монако ещё в ходе процедуры в Департаменте общественной безопасности.

Помимо этих этапов, предваряющих переезд, необходимо также предпринять некоторые шаги для подготовки к этому важному дню. Например, при предоставлении размеченных парковочных мест на земле, важно следовать чётко определённым инструкциям.

Официальный сайт мэрии Монако указывает, в частности, что форма «запрос на парковку в общественном месте (OVP)» необходимо заполнить и отправить по почте, факсу или электронной почте. Если используется специальное устройство, например, подъёмник для мебели, необходимо также предоставить план его расположения. Всё это должно быть сделано не позднее, чем за пять рабочих дней до начала размещения.

Если ваш переезд происходит вблизи определенных чувствительных зон, требующих дополнительных проверок, например, возле Княжеского дворца, придётся согласовывать действия с органами общественной безопасности.

Другие заинтересованные стороны, которых следует учитывать – жилищные кооперативы. Они могут устанавливать ряд правил, способных повлиять на ваш график: конкретные временные интервалы для переездов, чтобы свести к минимуму неудобства, максимальная продолжительность нахождения в местах общего пользования, предварительные разрешения и пр.

Логистические ограничения

Монако может похвастаться красивым ландшафтом, но его узкие, крутые улочки не подходят для больших транспортных средств.

Как показывают компании Monte-Carlo Moving, RR Fontana, Cassini & Fils и Presto Déménagement, подъёмник для мебели – это необходимый инструмент, на который вам, безусловно, придётся положиться, чтобы справиться с ограничениями доступа, связанными с особыми характеристиками Скалы.

Узкие улочки Княжества требуют некоторой адаптации © Уго Рукетт (Hugo Rouquette)

Если ваш переезд занимает много времени или вы сокращаете жилплощадь, использование складского помещения в Монако или его окрестностях может стать подходящим временным решением. Это позволит вам безопасно хранить свои вещи поблизости, пока вы завершаете переезд.

Княжество расположено на берегу Средиземного моря, и до него можно добраться как по дороге, так и по морю. И в некоторых случаях морской путь может оказаться наиболее приемлемым решением.

Специализированные услуги

Хорошие новости: некоторые компании предлагают такую возможность своим клиентам. Monaco Déménagement, среди прочих, предлагает морские перевозки. В 20-футовых или 40-футовых контейнерах вы можете перевезти по морю свои личные вещи и транспортные средства, предварительно упакованные компанией.

Море упростит ваш переезд в Монако © Курт Котоага ( Kurt Cotoaga)

Некоторые предметы, такие как произведения искусства и другие ценности, требуют особой проверки, особенно если вы прибываете из другой страны, кроме Франции, или переезжаете за пределы Монако. Поэтому знание таможенных правил имеет важное значение, и соответствующая поддержка поможет вам избежать догадок и сэкономить время. Международная транспортная компания Movaco, например, предлагает представлять своих клиентов в их процедурах и помогать им в декларациях ценностей.

Если у вас мало времени или вы хотите избежать стресса от административных хлопот, некоторые консьерж-службы, такие как CLS Monaco и Optimum Demenagement, могут помочь вам, взяв на себя все эти процедуры и логистическую координацию.

Ожидаемые затраты

Переезд в Монако обойдётся вам в среднем дороже, чем во Францию или другие страны, по нескольким причинам.

Во-первых, городская специфика Скалы делает использование некоторых дополнительных услуг практически обязательным, что влечёт за собой более высокие затраты.

Во-вторых, для удовлетворения потребностей иностранной клиентуры транспортные компании Монако часто нанимают особо квалифицированный (и, следовательно, более дорогой) персонал: двуязычный, умеющий проявлять осмотрительность и обученный перевозке деликатных предметов.

Наконец, специализированные услуги и другие высококачественные преимущества также способствуют увеличению счёта.

Полезные советы

Чтобы лучше понять, какую сумму вам необходимо выделить, будет полезно запросить подробные расценки, включая страховку, дополнительные расходы и предусмотренные услуги.

Важно обратиться в опытную компанию, которая хорошо знает местную территорию и её особенности. Переезд не может быть спонтанным, и определенные меры должны быть приняты заранее, чтобы соответствовать правилам, установленным Княжеством.