Самюэль Вуэльта Симон представляет свою перспективу работы правосудия в Монако

Спустя год после вступления в должность, государственный секретарь юстиции Самюэль Вуэльта Симон представил прессе оценку начатых реформ. Департамент правовых услуг, в штате которого насчитывается всего тридцать сотрудников, ведёт амбициозную работу по повышению уровня судебной администрации Монако до международных стандартов.

«Правосудие не должно вершиться в тени», заявил Самюэль Вуэльта Симон на своей первой пресс-конференции. Это пожелание заявлено на следующий день после официальной осенней аудиенции, которой он остался «очень горд». Бывший французский судья с более чем 30-летним опытом работы сразу же прояснил свою роль перед фактом постоянной критики независимости судебной системы: «За год я ни разу не давал индивидуальных указаний по делу. Это – не моя работа». Он напомнил, что Конституция Монако предусматривает полную передачу судебной власти судам и трибуналам и что только Князь может призвать их к ответу: «Руководство правосудием означает обеспечение того, чтобы судьи, прокуроры и клерки работали спокойно и независимо», утверждает он.

Осень 2025 года ознаменовалось вступлением в должность 1 сентября семи новых судей. Помимо пяти замен, Франция выделила две дополнительные должности для создания отдела по экономическим и финансовым вопросам в Прокуратуре, в результате чего общее число судей достигло 17: «Франция любезно согласилась, несмотря на свою бюджетную преемственность и ограничения на трудоустройство судей», с удовлетворением отметил государственный секретарь.

Учитывая три вакансии в суде первой инстанции и рост числа судебных разбирательств, в четверг вечером было принято инновационное решение – создание резерва судей. Эта структура, вдохновленная французской моделью, которую она помогла создать, объединит около пятнадцати отставных судей (монакских или французских), которые будут оказывать поддержку действующим магистратам. «Это опытные, даже очень опытные судьи: глава апелляционного суда, а также многопрофильные судьи, специализирующиеся на уголовных, гражданских или финансовых делах», уточнил он.

Знак надежды: одиннадцать человек зарегистрировались на занятия по подготовке к конкурсным экзаменам, что является первым случаем с момента отмены конкурса в прошлом году из-за нехватки кандидатов. Пять из них стремятся в магистратуру, трое – в исключительном порядке: «Это маленький огонёк надежды, который мы поддерживаем. Это хорошие новости, потому что это означает, что правосудие начинает приобретать довольно позитивный имидж. Я хотел бы, чтобы по крайней мере половина судей, работающих в Монако, были гражданами Княжества», признался Самюэль Вуэльта Симон. Монакский институт подготовки судебных кадров, созданный два года назад всего с двумя членами, приносит плоды: в этом году предложено 700 мест для обучения по теме борьбы с отмыванием денег по сравнению с 600 в 2024 году и 140 в 2023 году.

Закон Монако: «Юридический журнал, предоставляющий практическую информацию для юристов и специалистов в области правосудия»

© Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Модернизация законодательства

В стадии подготовки находится несколько структурных законопроектов: введение института явки в суд по предварительному признанию вины (CRPC) и судебного соглашения в интересах общественности, методик, позволяющих быстро применять санкции в финансовых делах, не перегружая следственных судей. На повестке дня также стоят вопросы усиления полномочий Генерального прокурора в сфере предварительного расследования и модернизации профессиональных статусов (адвокатов, нотариусов, статус которых восходит к 1886 году, а также судебных приставов).

Международный вопрос остается приоритетным. «В Монако нет ни одного судебного дела, которое не являлось бы международным. Международный аспект всегда присутствует, а в уголовных делах он более выражен, чем где-либо ещё, поэтому мы обязательно должны развивать международную деятельность монакской системы правосудия». В настоящее время ведутся переговоры о заключении двусторонних соглашений о взаимной правовой помощи с Китаем, Абу-Даби, Панамой и Бразилией после «положительного отклика» этих стран, которые ранее требовали наличия таких договоров для любого сотрудничества.

© Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Себастьен Бьяншери избран судьёй Европейского суда по правам человека от Монако

Другое важное объявление: Монако будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы, что является «невероятным шансом», который обычно выпадает раз в 20 лет. «Это возможность доказать, что наша эволюция вывела нас на уровень крупных государств», настаивает он. Что касается ФАТФ, то здесь оптимизм вполне обоснован: в декабре 2024 года Moneval признала соответствие Монако стандартам по борьбе с отмыванием денег: «Мы находимся на подъёме в плане соответствия международным стандартам. «Это не спринт, а гонка на длинную дистанцию», предупреждает он, имея в виду необходимость окончательно изменить «судебную культуру» Монако.