Авария в тоннеле «Миллениум»: пьяный водитель, убивший двух студенток, приговорён к пяти годам тюремного заключения

Спустя два года после трагедии, унесшей жизни двух студенток Международного университета Монако (IUM), во вторник, 16 декабря, уголовный суд вынес приговор молодому финскому водителю. 24-летний Мирко Партанен был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и причинении телесных повреждений по неосторожности.

Суд приговорил Мирко Партанена к пяти годам лишения свободы и выдал ордер на его немедленный арест. Молодого человека также приговорили к пятилетнему лишению права управления транспортными средствами в Княжестве. Генеральный прокурор требовал шести лет лишения свободы, максимального срока, предусмотренного уголовным кодексом Монако. Выплата компенсаций гражданским лицам отложена до 30 января 2026 года для проведения полной оценки ущерба.

Трагедия 17 декабря 2023 года

В ночь с 16 на 17 декабря 2023 года, около 4:30 утра, молодой студент ехал за рулём своего Audi RS4 с четырьмя однокурсницами из Международного университета Монако. Компания покинула ночной клуб Twiga и направлялась на вечеринку в Кап-д’Ай. При выезде из тоннеля «Миллениум» автомобиль врезался в невысокую стену на скорости около 107 км/ч. 19-летняя Аяна Нуршанова погибла мгновенно. Её 19-летняя подруга Дилара Ахундова скончалась от полученных травм несколько дней спустя в больнице Пастера в Ницце. Две другие пассажирки получили тяжёлые травмы.

Дилара и Аяна – петиция на change.org: Справедливость для Дилары и Аяны: призыв к справедливому суду в Монако.

Анализы показали уровень алкоголя в крови водителя 1,87 грамма на литр, что почти в четыре раза превышает допустимую норму. Бортовая камера зафиксировала весь маршрут, показав опасные ускорения в Монако перед трагедией.

Трагическая авария 2023 года: семьи жертв требуют справедливости

В ходе судебного разбирательства показания родственников произвели сильное впечатление. Вугар Ахундов, отец Дилары, осудил молчание, окружавшее это дело в течение двух лет. Он неоднократно призывал к скорейшему судебному разбирательству, в том числе опубликовал открытое письмо в местной прессе.