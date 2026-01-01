Князь Альбер II отмечает год успехов и призывает к единству в 2026 году

Князь Альбер II в окружении Княгини Шарлен, наследного принца Жака и принцессы Габриэллы во время записи поздравительного обращения к 2026 году в Княжеском дворце © Michaël Alesi / Palais Princier

В своем поздравительном обращении, транслировавшемся вечером 31 декабря, Князь Альбер II отметил выдающиеся достижения Монако в 2025 году и призвал Княжество продемонстрировать свою уникальную модель в новом году.

Год коллективной гордости

«Завершающийся год был для Княжества Монако прекрасным и счастливым годом», — заявил монарх в начале своего выступления. Подводя итоги последних двенадцати месяцев, Князь отметил ряд успехов, которые воплощают жизнеспособность Монако во всех ее проявлениях.

В дипломатической сфере княжество отличилось приемом иностранных глав государств и, прежде всего, организацией в июне этого года Форума по синей экономике и финансам. Это событие, названное «решающим этапом», свидетельствует о приверженности Монако развитию, уважающему океаны.

Экономическое и спортивное превосходство

Государственные финансы остаются стабильными, предприятия процветают. Привлекательность Монако не ослабевает, что подтверждается «замечательными» результатами, вновь зафиксированными в этом году.

2025 год также ознаменовался спортивными достижениями: выдающиеся результаты монегаскских спортсменов прославили страну на международном уровне — от тенниса до Формулы-1, от парусного спорта до конного спорта и плавания.

Сила единства

Но Князь решил сделать акцент на человеческом аспекте. «В этом году наше государство вновь продемонстрировало свою силу и единство», — подчеркнул он, упомянув, в частности, празднование двадцатилетия своего правления в июле этого года, которое стало моментом коллективного единения вокруг общих ценностей.

Обращая взгляд на 2026 год, монарх выразил надежду, что новый год позволит продемонстрировать монегаскскую модель, основанную на прогрессе и общем благе.

Мысли о тех, кто страдает

Князь также обратил особое внимание на «тех из нас, кто испытывает боль, тех, кто страдает физически или душевно», выразив им свою любовь, а также любовь Княгини Шарлен и его семьи.

Многоязычное семейное поздравление

Как и в прошлом году, Княгиня Шарлен и княжеские дети присоединились к Князю, чтобы завершить поздравление пожеланиями на трех языках. Небольшое нововведение в этом году: наследный принц Жак и принцесса Габриэлла произнесли «Viva Munegu», отсылая к заключительной фразе речи своего отца, произнесенной во время празднования 20-летия его правления.

«Вместе мы сделаем 2026 год великим и прекрасным годом для Монако и для каждого из нас», заключил монарх.