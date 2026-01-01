Le Prince Albert II célèbre une année de réussites et appelle à l’unité pour 2026

Le Prince Albert II, entouré de la Princesse Charlène, du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, lors de l'enregistrement du message de vœux pour l'année 2026 au Palais Princier © Michaël Alesi / Palais Princier

Dans son message de vœux diffusé dans la soirée du 31 décembre, le Prince Albert II a salué les accomplissements remarquables de Monaco en 2025, tout en appelant la Principauté à faire rayonner son modèle unique au cours de l’année nouvelle.

Une année de fierté collective

« L’année qui s’achève a été pour la Principauté de Monaco une belle et heureuse année », a déclaré le Souverain en ouverture de son allocution. Dressant le bilan des douze derniers mois, le Prince Albert II a célébré une série de réussites qui incarnent la vitalité monégasque sous toutes ses formes.

Sur le plan diplomatique, la Principauté s’est distinguée par l’accueil de chefs d’État étrangers et surtout par l’organisation, en juin dernier, du Blue Economy and Finance Forum. Cet événement, qualifié d’« étape décisive », témoigne de l’engagement monégasque en faveur d’un développement respectueux des océans.

L’excellence économique et sportive

Les finances publiques demeurent saines, les entreprises florissantes. L’attractivité de Monaco ne faiblit pas, confirmée par des résultats « remarquables » enregistrés une nouvelle fois cette année.

Le rayonnement sportif a également marqué 2025, avec les performances exceptionnelles d’athlètes monégasques qui ont fait briller le pays à l’international – du tennis à la Formule 1, en passant par la voile, l’équitation et la natation. Les 10 sportifs monégasques qui ont fait briller Monaco en 2025

La force de l’unité

Mais c’est la dimension humaine que le Prince Albert II a choisi de mettre en lumière. « Cette année encore, notre communauté a fait la preuve de sa force et de son unité », a-t-il souligné, évoquant notamment les célébrations du vingtième anniversaire de son règne en juillet dernier, moment de communion collective autour de valeurs partagées.

Tournant son regard vers 2026, le Souverain a exprimé le souhait que cette nouvelle année permette de faire rayonner le modèle monégasque, fondé sur le progrès et l’intérêt général.

Une pensée pour ceux qui souffrent

Le Prince Albert II a également adressé une pensée particulière à « celles et ceux d’entre nous qui sont dans la peine, celles et ceux qui souffrent dans leur chair ou dans leur âme », leur exprimant son affection ainsi que celle de la Princesse Charlène et de sa famille.

Un message familial multilingue

Comme l’année dernière, la Princesse Charlène et les Enfants princiers ont rejoint le Prince Albert II pour clore le message avec des vœux dans les trois langues. Petite nouveauté cette année : le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont prononcé « Viva Munegu », clin d’œil à la conclusion du discours prononcé par leur père lors des célébrations de ses vingt ans de règne.

« C’est tous ensemble que nous ferons de l’année 2026 une grande et belle année, pour Monaco et pour chacun de nous », a conclu le Souverain.