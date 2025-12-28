Les 10 sportifs monégasques qui ont fait briller Monaco en 2025

Le Prince Albert II était présent aux côtés de la délégation monégasque en Andorre qui a rapporté 44 médailles © © Direction de la Communication / Manuel Vitali

De la première médaille mondiale en natation aux exploits tennistiques, l’année 2025 restera comme un millésime exceptionnel pour le sport monégasque. Découvrez les dix champions qui ont fait briller la capitale mondiale du sport sur la scène internationale.

1. Romain Arneodo : le sacre à Monte-Carlo

Le joueur de double a réalisé son rêve en devenant le premier Monégasque à remporter le Rolex Monte-Carlo Masters. Associé au Français Manuel Guinard, il a renversé la finale face aux Britanniques Cash et Glasspool (1-6, 7-6, 10-8) après avoir sauvé deux balles de match. Devant le Prince Albert II et Mélanie-Antoinette de Massy, le joueur de 32 ans a promis de se faire tatouer le logo du Monte-Carlo Country Club pour célébrer ce triomphe historique.

2. Nicolas d’Angelo : recordman du marathon

Le marathonien monégasque a confirmé son statut d’athlète d’exception en battant pour la troisième fois le record de Monaco sur la distance mythique des 42,195 km. Nicolas d’Angelo incarne la passion et la résilience du sport d’endurance monégasque, prouvant que le corps humain peut repousser ses limites.

3. Sara Allag : double championne en judo

Porte-drapeau de la délégation monégasque aux JPEE 2025, Sara Allag a pleinement assumé ce rôle symbolique en décrochant deux médailles d’or en judo (-52 kg) : en individuel et avec l’équipe féminine aux côtés d’Omaïraa Aubry, Rania Drid et Lou Vatan.

4. Marvin Gadeau : l’or du judo aux JPEE

Le judoka des +100 kg a brillé sur les tatamis andorrans lors des Jeux des Petits États d’Europe. Champion individuel et par équipe, Marvin Gadeau a contribué à la moisson historique de 44 médailles pour Monaco. L’olympien de Paris 2024, qui avait affronté le champion du monde cubain Granda aux JO, a confirmé son rang de meilleur judoka de la Principauté.

5. Rebecca Casula : la reine de la gymnastique

La gymnaste monégasque a dominé sa discipline aux JPEE d’Andorre en remportant la médaille d’or au classement général femmes. Elle a complété son palmarès avec l’argent aux barres asymétriques (10,950 pts), confirmant l’excellence de la gymnastique artistique monégasque sur la scène européenne.

6. Lisa Pou : la pionnière des bassins

La nageuse de 26 ans a inscrit son nom dans l’histoire du sport monégasque en décrochant la médaille de bronze aux Championnats du monde de Singapour sur le 10 km en eau libre. Cette performance historique représente la première médaille mondiale de Monaco dans un sport aquatique. Lisa Pou a ensuite confirmé son rang en remportant la Coupe d’Europe à Paris, s’imposant en 1h54’49 après une arrivée au sprint face à l’Italienne Linda Caponi.

7. Pierre Casiraghi : Triomphe à l’Admiral’s Cup

Le vice-président du Yacht Club de Monaco a offert à la Principauté sa première victoire à l’Admiral’s Cup, compétition mythique relancée après vingt ans d’absence. Aux côtés de Peter Harrison, Pierre Casiraghi a mené une campagne méthodique incluant la Channel Race et la légendaire Rolex Fastnet Race. Cette performance lui a valu le titre de navigateur de l’année 2025 lors des YCM Awards, décerné par le Prince Albert II.

8. Victor Langellotti : premier succès World Tour (août)

Le cycliste d’INEOS Grenadiers a marqué l’histoire du vélo monégasque en devenant le premier représentant de la Principauté à remporter une étape sur le circuit World Tour. Sa victoire à Bukowina Tatrzańska lors du Tour de Pologne confirme la progression du grimpeur de 30 ans, qui avait déjà décroché la deuxième place du Tour de Norvège en juin. Victor Langellotti a également participé aux Championnats du monde à Kigali et terminé 3e au Beking à Monaco, derrière Tadej Pogačar.

9. Valentin Vacherot : l’exploit de Shanghai

Le tennisman monégasque a réalisé l’impossible en octobre dernier. Classé 204e mondial, Valentin Vacherot est devenu le joueur le moins bien classé de l’histoire à remporter un Masters 1000 en s’imposant à Shanghai. Après avoir éliminé Holger Rune puis Novak Djokovic en demi-finale (6-3, 6-4), il a battu son cousin Arthur Rinderknech en finale (4-6, 6-3, 6-3). Cet exploit lui a permis de bondir au 40e rang mondial et d’empocher 1,1 million de dollars. Il a poursuivi sur sa lancée en atteignant les huitièmes de finale à Paris-Bercy.

10. Julia Dale : la rafle des médailles

Julia Dale s’est particulièrement distinguée tout au long de la semaine aux Championnats du monde Biathle-Triathle et Laser Run. Elle a décroché l’or en Laser Run individuel seniors, l’argent en Triathle individuel puis l’or en Laser Run relais mixte seniors face à l’Afrique du Sud et au Liban avec Geoffrey Delusier.