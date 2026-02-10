Автобусный маршрут № 600 Ницца-Монако-Ментон: схемы, расписание и стоимость проезда

Линия, пришедшая на смену маршрутам 607 и 608 два года назад, давно стала одной из самых удобных: автобусы курсируют в течение всего дня с интервалом всего 10–15 минут — ждать долго не придётся.

С 6 апреля 2024 года линии 607 и 608 были объединены в одну. Маршрут 607 из Ниццы в Монако через площадь Плас-д’Арм и иаршрут 608 от автовокзала Ментона до Монако были объединены в единый маршрут № 600, ранее известный как маршрут № 100.

Маршрут будет проходить от Ниццы (остановка «Площадь Нормандии-Неман) до Ментона (остановка «Автовокзал») через Монако. Она обслуживает, в частности, такие города, как Ницца, Вильфранш-сюр-Мер, Больё-сюр-Мер, Эз-сюр-Мер, Кап-д’Ай, Монако, Рокебрюн-кап-Мартен и Ментон.

Схемы и расписание маршрутов:

В выходные и праздничные дни автобусы ходят реже, с интервалами каждые 20 минут. — © zou.maregionsud.fr

Ночной маршрут № 601

Тем пассажирам, кто путешествует в вечернее или ночное время, предлагается воспользоваться автобусом № 601 (ранее называвшимся «Ночной автобус» (Noctambus). С 21 июня ночной маршрут № 601 будет курсировать ежедневно между ментонским автовокзалом и портом Ниццы (остановка «Ницца-Площадь Нормандии-Неман»). Автобусы будут ходить с 21:30 (отправление из Ниццы, 23:10 — из Ментона), а также накануне государственных праздников. В остальное время года она доступна по четвергам, пятницам, субботам и накануне государственных праздников.

Автобус обслуживает Вильфранш-сюр-Мер, Больё-сюр-Мер, Эз-сюр-Мер, Кап-д’Ай, Рокебрюн-кап-Мартен и Монако, но можно выходить между остановками. Вот его маршрут и расписание:

Стоимость проезда

С 2025 года на линии 600 внедрена система Open Payment, которая делает поездку максимально простой и интуитивной, особенно для иностранных гостей:

Никаких автоматов и очередей: достаточно приложить банковскую карту с поддержкой NFC или смартфон с Apple Pay / Google Pay к валидатору прямо в салоне автобуса

Оплата списывается автоматически и составляет 2,10 €

Покупать билет заранее не требуется

Для детей до 4 лет проезд остаётся бесплатным

При оплате наличными у водителя действует стандартный тариф — 2,50 €

Предложение для мини-групп: путешествовать вместе выгоднее. Для компаний от 3 до 8 человек предусмотрена скидка от 30 до 50 %. Билеты можно приобрести онлайн, в агентстве или непосредственно у водителя.

Pass Sud Azur Explore — идеальный вариант для тех, кто планирует активно передвигаться по региону. Проездной даёт неограниченный доступ ко всем видам транспорта — поездам, трамваям и автобусам — в департаменте Приморские Альпы и в Монако. Доступны варианты на 3, 7 или 14 дней.

Если вы перемещаетесь между Ниццей и Монако, не заезжая на территорию Княжества, можно воспользоваться билетами Lignes d’Azur. Аналогично, при поездках между Монако и Ментоном без въезда в княжество принимаются абонементы Zest’bus. Важно учитывать, что городские билеты Lignes d’Azur и Zest’bus не действуют на линии 601.

Для тех, кто любит планировать всё заранее, мобильное приложение ZOU! (доступно в App Store и Google Play) позволяет купить билет заблаговременно и подтвердить его прямо в автобусе.

Практические советы

Рекомендуется приходить на остановку как минимум за 5 минут до указанного времени отправления.

Расписание составлено с учётом стандартной дорожной обстановки.

Чтобы насладиться лучшими панорамными видами, выбирайте места с правой стороны по направлению движения к Ментону.

Не забудьте установить приложения ZOU! или Zenbus — с их помощью можно отслеживать движение автобуса в режиме реального времени

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 04 13 94 30 50 (служба доступна ежедневно с 7:00 до 10:00)