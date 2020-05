24 Heures du Mans virtuelles : La Princesse Charlène de Monaco présente son équipage

Les 13 et 14 juin se dérouleront les 24 Heures du Mans virtuelles, course d’endurance inédite associant pilotes professionnels et spécialistes du esports (sim racers). Parmi les 50 machines engagées, la Ferrari #54 Strong Together, voiture officielle de la Fondation de la Princesse Charlène de Monaco. L’équipage est composé de Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Tony Mella.

En juin 2019, S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco avait officiellement donné le départ de la 87e édition des 24 Heures du Mans, devant plus de 250 000 spectateurs. Les 13 et 14 juin 2020, Strong Together participera aux premières 24 Heures du Mans virtuelles, une voiture que piloteront Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Tony Mella.

Strong Together est un message international d’unité et de solidarité soutenu par Leurs Altesses le Prince Albert II et la Princesse Charlène.

Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène de Monaco s’est exprimée à l’occasion : « En juin 2019, l’Automobile Club de l’Ouest m’a permis de vivre une expérience inoubliable, en me confiant la fonction de starter officielle de la 87e édition des 24 Heures du Mans. Aujourd’hui, je poursuis ce lien entre Monaco et Le Mans, deux références historiques du sport automobile, en participant aux 24 Heures du Mans virtuelles et en soutenant la voiture #54 Strong together qui portera haut les couleurs de la Principauté de Monaco et celles de Ma fondation. »

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest a déclaré : « Je suis particulièrement fier de l’engagement et du soutien de S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco. Il s’agit d’une reconnaissance importante pour notre course mais aussi pour les valeurs que nous défendons. Ce lien marque la solidarité sportive qui existe entre Le Mans et Monaco. L’équipage Strong Together est une combinaison intéressante : Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Tony Mella. La catégorie GTE, toujours très disputée, le sera aussi virtuellement. »

L’équipage de Strong Together #54, voiture officielle de la Fondation de la Princesse Charlène de Monaco se compose ainsi:

Francesco Castellacci, 4 participations aux 24 Heures du Mans, meilleur résultat 2e en 2018 avec Giancarlo Fisichella. Participation au FIA WEC.

Felipe Massa, 269 GP de F1, 11 victoires en GP de F1, Vice champion du monde de F1 en 2008. Starter du Mans Classic en 2018.

Giancarlo Fisichella, 223 GP de F1, 3 victoires en GP de F1. 10 participations aux 24 Heures du Mans, 2 victoires aux 24 Heures du Mans en catégorie LM GT Pro.

Tony Mella, sim racer, engagé en SRC Virtual Endurance Championship.

👉S.A.S. LA PRINCESSE CHARLÈNE DE MONACO présente #STRONGTOGETHER pour les 24 Heures du Mans Virtuelles ! L'équipage est composé de :

🇧🇷Felipe Massa

🇮🇹Giancarlo Fisichella

🇮🇹Francesco Castellacci

🇫🇷Tony Mella. ➕ d'infos : https://t.co/pivrWanxGP#LeMans24Virtual #RaceAtHome pic.twitter.com/kORKRuJ1Sy — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) May 24, 2020

La Fondation Princesse Charlène de Monaco

Lancée en 2012, la Fondation Princesse Charlène de Monaco a pour objectif prioritaire de sauver des vies en luttant contre les noyades. Ses missions visent à sensibiliser l’opinion publique aux dangers de l’eau, à enseigner aux enfants les mesures de prévention et de leur apprendre à nager. Les actions de la Fondation s’appuient également sur les valeurs du sport telles que la discipline, le respect de soi et de l’autre, le goût de l’effort et l’esprit d’équipe.