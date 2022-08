Son arrivée coïncide avec le vingtième anniversaire de la maison de ventes.

La maison Artcurial vient de l’annoncer : Olga de Marzio vient d’être nommée directrice de la maison monégasque. Elle remplace ainsi Louise Gréther qui, après huit ans passés à Artcurial, a rejoint Sotheby’s.

D’après le journal hebdomadaire juridique et économique Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes, Olga de Marzio, originaire de Caracas, au Vénézuela, a étudié les Arts Visuels et la Communication à Rome. Après avoir travaillé aux côtés d’un producteur de vin en Toscane, en tant que responsable marketing international, elle est arrivée en Principauté en 2004.

C’est donc à Monaco que, pendant dix ans, Olga de Marzio a travaillé dans une banque spécialisée dans la gestion de patrimoine, avant de gérer une galerie d’art en ligne, une galerie liée à la Fondazione Volume, une fondation dédiée à l’art contemporain à Rome.

« Je suis ravie et honorée de rejoindre Artcurial en cette année qui coïncide avec son vingtième anniversaire. En peu de temps, elle est devenue l’une des plus importantes maisons de ventes aux enchères en Europe et une référence sur la place de Monaco. Je vais œuvrer dès à présent pour poursuivre son développement dans la région », a déclaré Olga de Marzio.