Jeudi 15 septembre, les clients les plus fidèles du Casino Café de Paris avaient rendez-vous pour une soirée exceptionnelle au casino qui vous aime.

Après « Les Années Folles », « Winter Chic » et « Dolce Vita », place à « Fall in love with Monte-Carlo ». Une soirée riche en surprises dédiée uniquement aux clients les plus fidèles du Casino Café de Paris, c’est-à-dire aux adhérents de la carte My Monte-Carlo.

« Nous avons malheureusement été contraints à cause du Covid-19 d’arrêter les soirées. L’ensemble des collaborateurs du casino se faisaient donc une joie de reprendre ces évènements », souffle Daniel Lovazzani, Chef de département des appareils automatiques des Casinos de Monaco. Les clients, aussi, avaient pris goût à ces soirées lancées en 2018.

Et pour cause, tout est soigneusement pensé pour satisfaire les convives et tisser des liens encore plus étroits avec le personnel qui les accompagne au quotidien. « Le Café de Paris se présente à sa clientèle comme le casino qui les aime. Il y a une approche avec les clients qui est différente. On les chouchoute, on les gâte. Il y a beaucoup d’attentions, le thé, le champagne, les macarons… On veut qu’ils se sentent comme à la maison », livre la SBM.

Au programme de cette soirée en rouge et noir : spectacles, petits-fours, champagne à volonté… et du jeu bien sûr ! Sans parler des cadeaux distribués tout au long de la soirée, comme des billets pour le Monte-Carlo Jazz Festival.

La SBM a sorti le grand jeu !

Si vous êtes passés sur la Place du Casino ce soir du 15 septembre, vous avez sûrement été interpellés par cette pianiste en lévitation et la musique entraînante qui sortait du casino…

© Monte-Carlo SBM

Tout cela faisait partie du show organisé au Casino Café de Paris pour remercier les fidèles clients. « Je pense qu’on est les seuls à proposer ce genre d’événements », ajoute Daniel Lovazzani.

S’il sont nombreux à se déplacer de St-Tropez jusqu’à San Remo pour profiter du service haut de gamme offert à Monte-Carlo, la majorité des clients sont des résidents monégasques.

« La clientèle est assez locale et féminine, elle a entre 40 et 70 ans la semaine, et elle est un peu plus jeune le week-end », poursuit le Chef de département.

Une soirée qui a décidément été à la hauteur des attentes de la clientèle qui se languit déjà du prochain rendez-vous !