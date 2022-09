Le British Boarding Schools Show revient à Monaco.

Alors que les élèves de la Principauté s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école, certains parents réfléchissent déjà à leurs perspectives d’avenir. Et quoi de plus formateur que de poursuivre leur éducation à l’étranger, dans un établissement prestigieux ?

Le Monaco British Boarding Schools Show donne donc rendez-vous aux parents de Monaco et de la Côte d’Azur le 22 septembre prochain, entre 10h30 et 18 heures, au Yacht Club. Ce salon permettra aux parents et futurs élèves de rencontrer directement les différents chefs d’établissements. Plus d’une vingtaine de pensionnats de prestige – implantés au Royaume-Uni ou en-dehors – y seront représentés.

Le programme de la journée sera chargé, mais instructif. Les intervenants présenteront les différents collèges et lycées et répondront à toutes les questions des parents, qu’il s’agisse des conditions d’admission ou des démarches administratives à effectuer.

Après 15 ans d’existence et des salons répartis entre Londres, Monaco, Bombay, New Delhi et Istanbul, le British Boarding Schools Show se félicite aujourd’hui de compter 41% d’étudiants étrangers, parmi les 70 000 pensionnaires qui remplissent les établissements partenaires.

Infos pratiques :